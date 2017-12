Club-voorzitter Verhaeghe ziet twee valkuilen voor Coucke: "De club is onsterfelijk, de eigenaar is sterfelijk" Redactie

Bron: De Tijd 7 Foto Photo News Jupiler Pro League Bart Verhaeghe werd vijf jaar geleden eigenaar van Club Brugge. Hoe reageerde de voorzitter van blauw-zwart toen Marc Coucke rivaal Anderlecht overnam? “Ik hoop dat Marc heel ambitieuze plannen heeft met de club. Dat zal onze competitie nog aantrekkelijker maken”, klinkt het in De Tijd.

Verhaeghe heeft wel een waarschuwing in petto voor de toekomstige Anderlecht-voorzitter. “Er zijn twee valkuilen. Ik heb geleerd dat als je zo'n grote ploeg bezit, een instituut in het Belgische voetbal, je jezelf daar nooit boven kan plaatsen. De club is onsterfelijk, de eigenaar is sterfelijk."

“Daarnaast heb ik ook geleerd dat als je eigenaar bent van een grote club, je verantwoordelijkheid moet nemen, het algemeen belang moet dienen en durven mee te werken aan zaken waar je geen direct profijt van hebt. Dat heb ik met vallen en opstaan ondervonden."

“Balans bij Club oogt zeer goed”

In De Tijd kwam Verhaeghe ook nog eens terug op zijn periode van vijf jaar bij Brugge. “De balans oogt zeer goed. De voorbije 5 seizoenen is de omzet van Club met de helft toegenomen tot 60 à 70 miljoen euro. Ook is het aantal verkochte tickets is met 14 procent gestegen: per match verkopen we nu 5.000 tickets meer dan Standard, dat na ons de meeste supporters heeft. En terwijl wij het aantal fans zagen toenemen, zijn die bij Anderlecht en Genk respectievelijk 14 en 22 procent gedaald. De cijfers spreken voor zich."

Bovendien had Verhaeghe het ook over de voordelen van een nieuw stadion. "De Buffalo's hebben hun inkomsten de voorbije drie jaar verdubbelt, omdat ze naar een nieuwe voetbaltempel zijn verhuisd. De dag dat wij dat doen, verhoogt onze omzet met nog eens 20 tot 25 miljoen euro. De impact van zo’n nieuw stadion is gigantisch."

