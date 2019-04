Club-voorzitter Verhaeghe: “We zijn bezig met een andere locatie voor de bouw van ons nieuw stadion” Redactie

12 april 2019

14u04 5 Play Sports Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe heeft een nieuwe locatie op het oog om binnenkort een stadion te bouwen. Dat vertelde hij in het interviewprogramma ‘De Kantine’ op Play Sports.

Bart Verhaeghe pakt bij @ericgoens uit met groot nieuws over de bouw van een nieuw stadion voor @ClubBrugge! 🏟🆕 pic.twitter.com/JgcMLvZVQ3 Play Sports(@ playsports) link

Club Brugge wil een nieuw stadion voor zo’n 40.000 toeschouwers bouwen op een nog aan te leggen bedrijventerrein aan de Blankenbergse Steenweg. De Vlaamse regering keurde in oktober 2017 het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan al goed. Alleen zouden de grondbezitters van de percelen op dat plan onteigend worden. Tegen die beslissing trokken een aantal partijen naar de Raad van State met de vraag om het plan nietig te verklaren, onder wie Joris Ide (minderheidsaandeelhouder bij Anderlecht) en Paul Gheysens (eigenaar Antwerp). In de zomer neemt de Raad van State een definitieve beslissing.

Maar nu blijkt Bart Verhaeghe een andere locatie dan de Blankenbergse Steenweg in gedachten te hebben. “We zijn inderdaad bezig met een nieuwe locatie”, aldus de Club-voorzitter in ‘De Kantine’. “Er zijn wel meerdere pistes. Maar als de Raad van State de toestemming geeft voor de bouw van ons stadion aan de Blankenbergse Steenweg, dan gaan we daar uiteraard mee door.”

“Als de Raad van State geen groen licht geeft, dan gaan we met de stad Brugge en Vlaanderen praten. Hoe ze dat wel of niet gaan remediëren, hoe zien zij die situatie? Zij zijn de dossierhouder en kennen het dossier. Wij zijn de volger, het lijdend voorwerp, we kijken en luisteren mee. Wij reiken misschien wel andere sites aan om ook eens te overwegen. Omdat zowel de overheid, Brugge als wij zo snel mogelijk een nieuw stadion willen.”

“Dat de supporters dus niet moeten wanhopen bij een negatief advies? Neen. We zijn een stabiele, professionele en innovatieve club. Maar we zijn gedreven om nieuwe dingen te realiseren, en dat gaan we doen. Daar kan je op rekenen.”