Club voelt zich bestolen: “Kap handen van verdedigers af” NP/KDC/TTV

15 april 2019

06u52 10 Play-off 1 Zelden een reglementswijziging gezien die voor zoveel ophef zorgt. In Genk was ‘t weer prijs - Club Brugge voelde zich bestolen na onopzettelijk handspel van Mechele. “Hoe moeten wij op den duur nog verdedigen?”, klonk het bij blauw-zwart.

Hun klaagzang ging dan wel gepaard met zelfkritiek, toch werd scheidsrechter Boucaut gisteren niet gespaard door Club Brugge. En oké, ook zij begrepen dat de Waalse ref de regels volgde, alleen werden die gisteren - en bij uitbreiding quasi elke speeldag - terecht in vraag gesteld.

Het handspel van Brandon Mechele was gisteren de exponent van een reeks licht toegekende strafschoppen waarbij volgens de letter van de wet handspel werd begaan. Die zegt immers: ‘Wanneer de bal een arm raakt die weg van het lichaam staat, opengaat of boven de schouder wordt gehouden, wordt dat bestraft met handspel. Ook als de bal van dichtbij wordt aangeschoten of als de speler met de rug naar de bal staat en niet ziet wat er gebeurt.’

Clement aan hun kant

Exact dus wat Mechele, die niet zag waar de bal was en geen intentie had om die te raken, overkwam. Eerder was er ook ophef rond het handspel van Bronn en Lucumi tijdens Genk-Gent: “Zo’n moment zou een wedstrijd niet mogen beslissen”, was Hans Vanaken van mening. “Brandon stond met de rug naar de bal, écht belachelijk. Hij zag hem niet eens komen. Dit zou niet mogen. Ik stel me daar echt vragen bij.”

Genk had de ref mee - wat was-ie slecht. Onze vriend ‘Boekoe’ is vaak tegen ons, hé Ruud Vormer

Ook Philippe Clement was eerlijk: “Handspel is tegenwoordig een moeilijk gegeven. Voor mij was dit geen penalty. Al was die uiteindelijk niet beslissend.” Denswil, zelf verdediger, begreep er niets van: “Laat ons de handen van Brandon afkappen, toch? Hoe moet je op de duur nog verdedigen? Zelfs met de handen op de rug kan je nog een penalty tegen krijgen. De scheidsrechter zei dat hij het reglement gevolgd heeft, maar wat zijn de regels? Dit was echt een aparte beslissing. Je riskeert dat spitsen bewust tegen je arm zullen proberen te schieten, in de hoop dat die van het lichaam gaat.”

De reglementswijziging zorgt voor ophef - op deze manier regent het straks strafschoppen. Ook Clubaanvoerder Ruud Vormer nam Boucaut zwaar onder vuur: “Ik kom in de kleedkamer en krijg alleen maar berichten van mensen die het een schandalige penalty vinden. Genk had de ref mee - wat was-ie slecht. Onze vriend ‘Boekoe’ is vaak tegen ons, hé. Maar goed, we moeten geen excuses zoeken. Genk heeft verdiend gewonnen, laat ons dit snel vergeten.”