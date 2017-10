Club velt Oostende in de slotseconden, Limbombe nekt de kustboys Wouter Devynck

19u53 57 Photo News Jupiler Pro League En dat blijft maar winnen. In de wetenschap dat het al zes uitmatchen achter de rug heeft, is 27 op 30 een fantastisch rapport voor Club Brugge. Na het spektakelstuk voor rust, maakte Limbombe het in de toegevoegde tijd af (2-3). Een uppercut voor KV Oostende na de vier op de zes.

Maag- en darmproblemen waren de codewoorden bij Club Brugge de afgelopen dagen. In zoverre dat er gisteren maar 14 spelers op het oefenveld stonden. En de nasleep daarvan zorgde er ook voor dat Laurens De Bock, Ahmed Touba en Guillaume Hubert niet eens fit genoeg waren om de wedstrijdselectie te halen. De geblesseerde Poulain en Clasie ontbraken sowieso. Maar van enig virus was op het veld weinig te bespeuren.

BELGA

Lees ook Lees hier nog eens hoe Club door het oog van de naald kruipt in Oostende (2-3)

Club pakte uit met een blitzstart. Nog geen dertig seconden ver en Vormer had de 0-1 al op het bord geknald. Heerlijk hakje van Wesley en de Nederlander schoot zijn eerste competitiegoal van het seizoen tussen de benen van Vanhamel. Het Oostendse publiek meteen het zwijgen opgelegd. En zeggen dat zowel door de stadionspeaker als Nicolas Lombaerts - in een wel heel bevreemdend filmpje - een oproep gedaan werd aan de thuisfans om hun ploeg voluit te steunen. Maar het bij momenten lakse en tamme optreden van KVO lokte eerder gefluit uit. Gelukkig waren er die twee fantastische afstandsschoten van Siani en Berrier om zich opnieuw met hun helden te verzoenen. Tussendoor was Club in minuut 25 een tweede keer op voorspronggekomen. Buffelstoot van Wesley op een hoekschop van Vormer. De twee protagonisten van de eerste goal, maar dan in een andere rol. Voor Vormer alweer de negende assist van het seizoen, zijn titel van assistkoning waardig.

BELGA

Blauw-zwart stoomde door op dat moment en als de knal van Vanaken niet op de binnenkant van de paal was gebotst, maar ín doel, was de match daar wellicht al gespeeld. Alleen was er dus dat moment van Franck Berrier. Volledig terecht dat Custovic zijn Franse genie na diens geweldige invalbeurt in Kortrijk deze keer liet starten. Voor de rest dezelfde elf in dezelfde 3-5-2-formatie. Voor Ivan Leko is dat wekelijkse kost. Enkel als hij gedwongen wordt, sleutelt hij aan zijn basiself. Zoals tijdens de rust. Denswil bleef geblesseerd in de kleedkamer en German Mera mocht nog eens zijn opwarming maken. Na de Braziliaanse beer Wesley in de spits, nu de Colombiaanse kolos Mera centraal in de verdediging.

Photo News

Twintig minuten voor tijd mocht ook Vossen opdraven voor Dennis. Blauw-zwart bleef de beste kansen verzamelen, maar scoren lukte niet. Tot Limbombe in de toegevoegde tijd de meer dan verdiende winninggoal aantekende.

BELGA

En zo werd het al de negende competitiezege deze jaargang. Opnieuw buitenshuis, enkel op Moeskroen werd er verloren. 27 op 30 met toch al zes uitmatchen achter de rug, blijft een schitterend rapport. Voor KV Oostende wordt het in de 'nieuwe competitie' - omdat Adnan Custovic de eerste zeven speeldagen weigert mee te tellen - zo een 4 op 9. Vraag is of dat ook voldoende is voor KVO-voorzitter Marc Coucke om de Bosniër definitief aan te houden als T1. Custovic wil zelf heel graag, maar kreeg te horen dat de beslissing pas na de match tegen Club zou vallen.

Photo News

Photo News

Photo News