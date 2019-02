Club overpowert Genk en blaast competitie nieuw leven in, Wesley en Schrijvers absolute uitblinkers Yari Pinnewaert & Kjell Doms

17 februari 2019

16u20 0 Club Brugge CLU CLU 3 einde 1 GNK GNK KRC Genk Jupiler Pro League Club Brugge houdt de competitie spannend. Het won de topper tegen Racing Genk en verkleint de kloof met de Limburgers zo tot acht punten. Schrijvers en Wesley waren de uitblinkers.

Eén helft totale dominantie van Club Brugge, geconcretiseerd door goals van Mata en Schrijvers. Club blies Racing Genk weg in de openingsfase en zette meteen de toon. Een kloof van veertien punten, dát kon de landskampioen zich niet permitteren. Twee exponenten in het Brugse geheel. Siebe Schrijvers, enorm gedreven tegen zijn ex-ploeg, én Wesley. ‘Spits-doet-al’ bij Club Brugge. Bal bijhouden, hoog storen, technische hoogstandjes, de Braziliaan deed het allemaal.

Racing Genk kreeg geen poot aan de grond in Jan Breydel. Voor Philippe Clement was het zoeken naar een opstelling zonder Pozuelo. De keuze viel op een 3-5-2, waarbij Trossard centraal voetbalde voor Malinvoskyi en Heynen. Voorin mocht het Ingvartsen het proberen naast Samatta, dat was geen succes.

De Genkse middenvelders kwamen amper aan de bal omdat Club de drie achterin, Aidoo, Dewaest en Uronen hoog vastzetten. Genk moest overleven de eerste twintig minuten. En net toen het de ergste Brugse storm gaan liggen was sloeg blauw-zwart keihard toe. Wesley ontfutselde Heynen van de bal en lever in bij SchrijverS. Die zag Mata richtig tweede paal duwen en die werkte beheerst af.

Racing Genk vond op het patattenveld van Club geen oplossing tegen het powervoetbal van de thuisploeg. Twee vrijschoppen en een flauw schotje van Samatta kon je nauwelijks als gevaar omschrijven. Kort voor de rust gooide Club de match al op slot. Opnieuw met de twee Brugse uitblinkers in een hoofdrol. Wesley ontdeed zich simpel van Aidoo, zijn voorzet belandde bij Schrijvers en die ramde de 2-0 voorbij Vukovic.

Pozuelo bij de rust

Nog voor het einde van de eerste helft stuurde Clement Pozuelo en Gano naar de opwarming. Zij kwamen Paintsil en Ingvartsen vervangen bij de rust. Genk voetbalde beter, ook vooral omdat het mocht van Club. Samatta gaf Genk een kwartier voor tijd even hoop door een hoekschop van Malinovskyi binnen te koppen, maar nog geen minuut later stede Ruud Vormer op zake. Club won de wedstrijd die het absoluut niet mocht verliezen en blaast de competitie zo nieuw leven in.