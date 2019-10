Club mist ook tegen Zulte Waregem flink wat kansen, maar wint wel na goals Diagne en Okereke TLB

30 oktober 2019

22u29 14 Zulte Waregem ZWA ZWA 0 einde 2 CLU CLU Club Brugge Jupiler Pro League Club Brugge heeft de volle buit gepakt op het veld van Zulte Waregem. Blauw-zwart won met 0-2 in het Regenboog dankzij treffers van David Okereke en Mbaye Diagne. Aanvoerder Ruud Vormer gaf telkens de assist. De zege van blauw-zwart is verdiend, maar de score kon best nog een pak ruimer geweest zijn. De Bruggelingen lieten opnieuw flink wat wenkende kansen onbenut.

Het was lang wachten op kansen in het Regenboogstadion, maar bij de eerste echte mogelijkheid was het wel meteen raak. Club deed het op identiek dezelfde manier als tegen Standard afgelopen zondag. Balanta bediende de infiltrerende Vormer en de aanvoerder van Club legde breed naar Okereke De spits stond alleen voor Bossut en aarzelde niet: met zijn linker maakte hij er 0-1 van.

Twee goals in evenveel matchen dus voor de spits, maar de Nigeriaan is nog altijd niet de sluipschutter van het seizoensbegin. Okereke liet meermaals na om de score uit te diepen, Hans Vanaken werd er net niet moedeloos van. Omdat ook Diatta een prima kans liet liggen, moest Club zich bij rust tevreden stellen met ‘maar’ 0-1. Mignolet moest één keer echt in actie komen, op een kopbal van Bruno.

Zulte Waregem kwam het best uit de kleedkamer, maar mirakels moest Mignolet niet verrichten. Club kon gaandeweg het evenwicht herstellen en kreeg nog flink wat wenkende kansen. Maar Okereke en daarna Diagne, zijn vervanger, lieten die keer op keer liggen. Mignolet moest nog redding brengen op een schot van Larin, maar nadien kwam Club niet meer in de problemen. In de toegevoegde tijd kon Diagne toch nog scoren: 0-2. Maar behalve de drie punten, zal Philippe Clement toch opnieuw de vele missers onthouden. Én de straffe 30 op 36 van zijn ploeg, uiteraard.