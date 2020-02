Club met bedenkingen over aanpak ref, al zag die wel een penalty voor Standard door de vingers: “Vissertje doet ook gewoon z'n best, hoor” GVS/TTV

13 februari 2020

07u24 3

Niet zozeer over enkele cruciale beslissingen, wél over de aanpak van scheidsrechter Lawrence Visser had Club Brugge zijn bedenkingen. Blauw-zwart kwam goed weg toen Standard na de fout van Balanta geen penalty kreeg en toen Deli geen tweede geel kreeg, toch was het ongenoegen groot. Vooral omdat Visser te vaak de wedstrijd stillegde.

“Ik wou de scheidsrechter nog aanspreken na de wedstrijd, maar toen was het te druk”, aldus Mignolet. “Het had anders gekund, hij had dit veel beter kunnen oplossen. Ik zou ook de hele match met links doeltrappen kunnen nemen, maar dat is de bedoeling niet. Als je weet dat het een wedstrijd vol strijd wordt, dan moet je dit anders oplossen.”

Vormer: “Af en toe moet je eens laten doorgaan. Dan zou het veel gemakkelijker zijn. Soms begrijp je die scheidsrechters niet. Nu was er meer discussie dan dat er gevoetbald werd. Die gele kaart voor mij? Dat was zo raar. Ik zei gewoon iets tegen Oulare, en toen was ik de aanstichter. Kijk, Vissertje doet ook gewoon zijn best, hoor.”