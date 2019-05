Club knokt zich na zinderende tweede helft voorbij Genk en gooit titelstrijd weer helemaal open Yari Pinnewaert & Kjell Doms

12 mei 2019

19u18 48 Club Brugge CLU CLU 3 einde 2 GNK GNK KRC Genk Jupiler Pro League Racing Genk had de titel vast bij de rust, maar een ontketend Club Brugge ging in een dolle tweede helft op en over de Limburgers. De suspense stijgt.

Wat een tweede helft van Club Brugge. Blauw-zwart was nergens voor rust, maar rolde na rust als een tsunami over Racing Genk. De avond begon zoals elke Genkse fan vooraf gedroomd had, met een vroege goal. Als zelfs Sébastien met buitenkantje rechts begint te scoren dan weet je dat het een speciale avond kan worden. Ruslan Malinovskyi dropte een vrijschop slim aan de tweede paal, daar leek enkel Dewaest goed meegelopen en die deponeerde de bal met de buitenkant in de verste winkelhaak. Pats! De hoogspanning in Jan Breydel viel weg met één trap. Niemand zo verbaasd als de centrale verdediger zelf, maar hij stond wel op het bord. Racing Genk virtueel kampioen, in het hol van de leeuw.

De opbouw naar de clash mocht er nochtans zijn. Van een halfuur voor de aftrap daverde Olympia. ‘Not in our house!’ De fans van Club Brugge geloofden dat het kon, Genk van zijn vierde landstitel houden. De spelers net iets minder, zo leek het. De vroege opdoffer zorgde voor twijfels in de hoofden van Vormer en co. Racing Genk controleerde de wedstrijd en legde de Brugse draaischijven aan banden. Vakaken kwam voor rust geen enkele keer in het stuk voor. Ook na rust kreeg je aanvankelijk het gevoel dat het eerder 0-2 zou worden dan dat Club op gelijke zou komen. Tot… Hans Vakaken hoger opveerde dan Berge en Dewaest en de 1-1 tegen de netten kopte. Jan Breydel kolkte. Genk plots in overlevingsmodus. Aidoo en Wesley kregen het flink aan de stok. De Ghanees claimde ook een overtreding van Wesley, maar die mocht - terecht - doorgaan, drie tellen later schoof de ingevallen Openda de 2-1 in de verste hoek. Leko ging als een wildeman tekeer langs de zijlijn omdat ze bij Genk een fout van Wesley claimden. De Brugse machine was plots niet meer te stoppen. Diatta trapte een voorzet van Mata vanuit een scherpe hoek heerlijk tegen de touwen. En nog leek het niet gedaan. Dewaest haalde Openda onderuit in de zestien, scheidsrechter Van Driessche wees na tussenkomst van de VAR naar de stip. Vanaken knalde op de lat. In een zinderende slotfase maakte Gano het nog spannend door de 3-2 binnen te koppen. De gelijkmaker van Samatta strandde in de slotfase nog op de paal.

Club Brugge heeft zijn levenslijn met beide handen beet gepakt. De strijd om het kampioenschap is nog niet gestreden. Als Club Brugge donderdag op Standard even goed doet als Racing Genk wordt de titel op de slotspeeldag beslist. Als Racing Genk donderdag beter doet dan Club is het altijd kampioen en viert het de titel in het Vanden Stockstadion van Anderlecht.