Club kan titel nu echt ruiken: het buigt penibele situatie in Charleroi om en heeft zondag in Luik genoeg aan een punt

10 mei 2018

19u50 23 Charleroi CHA CHA 1 einde 3 CLU CLU Club Brugge Bekijk nu de strafste acties van deze match Jupiler Pro League Da’s durven. In een match die moest gewonnen worden, ranselde Ivan Leko zijn elftal door elkaar. Die rare Rus uit doel, Vanaken (een helft) op de bank en ook nog eens (een helft) een ander systeem. Gelukkig dat het ook resultaat opleverde. Niet verliezen op Standard zondag en de titel is binnen.

Een match aanvatten als de uitslag van je naaste concurrenten al bekend is, is altijd wat tricky. Afhankelijk van het resultaat kan je dan ofwel behoorlijk ontspannen aan de wedstrijd beginnen, ofwel kom je meer onder druk te staan. De winst van Standard zal de druk alleszins niet hebben verminderd. In de wetenschap dat er zondag de trip naar Luik op het programma staat, was winst een must.

Dat dat zonder Limbombe en Diaby moest gebeuren, was al bekend. Het duo moest geblesseerd aan de kant blijven, maar ook Gabulov en Vanaken ontbraken. Zijn povere ingrijpen bij het eerste doelpunt van Anderlecht, was voor de 34-jarige doelman de blunder te veel. Vanaken verdween dan weer uit de ploeg omdat Leko met Clasie meer grinta in de ploeg wilde. Het gevolg was dat hij ook zijn systeem veranderde. Geen zuivere 3-5-2 meer met een nummer tien, wel een soort van 3-4-3 met Vormer als halve rechtsbuiten. Dennis verving dan weer Limbombe op de linkerflank.

Als je wint, noemen ze dat een geniale zet. Als je verliest evenwel, vraagt iedereen zich af wat de trainer bezielde. Na nog geen tien minuten kon Diatta het gelijk van Leko bewijzen, maar hij kopte de perfecte voorzet van Vormer domweg recht op Penneteau. En even later was het nét Dennis die onnodig op Fall sprong in het strafschopgebied. Genoeg voor ref Smet om penalty te fluiten. Rezaei trapte de 1-0 voorbij Horvath. Tot zover de goede aanzet van Club. Het zette een rem op het Brugse spel. Veldoverwicht dat wel en behoorlijk wat hoekschoppen, maar echte kansen kwamen er niet.

De nervositeit nam toe. Dat was goed te merken toen een uithaal van Nakamba in een Karolo-kluwen gestuit werd. De Zimbabwaan spurtte op de scheidsrechter af en smeekte hem de VAR te laten tussenkomen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Het blijvende aandringen van Nakamba veroorzaakte een opstootje waarbij Cools en N’Ganga geel kregen. Daar schoot Club al helemaal niets mee op. 0-0 aan de rust. Bondscoach Ronald Koeman - in de tribune om zijn Nederlanders te bekijken, zal er het zijne van gedacht hebben.

Dat deed ook Leko, want hij begon de tweede helft met Vanaken in de plaats van Clasie. En keerde zo meteen ook terug naar zijn beproefde 3-5-2. Dennis ging postvatten achter Wesley, Diatta nam nu de linkerflank voor zijn rekening. Dat resulteerde in druk vooruit. En nog belangrijker, in beter spel. Alleen de efficiëntie ontbrak. Cools zette één keer Penneteau aan het werk, da’s te weinig. En dus kwam op het uur Vossen in de plaats van Cools. Meer aanvallend geweld.

Maar het was de kapitein die zijn ploeg er door sleurde. Vormer ging achter een vrije trap staan en liet zijn Gouden Schoen het werk doen. Mooi naar de winkelhaak en de hand van Penneteau kon de bal enkel nog maar tegen de paal en binnen duwen. Gerechtigheid geschied. Goal nummer dertien voor Vormer, naast zijn 16 assists. Neen, een seizoen als dit herhalen wordt moeilijk voor de Nederlander.

De 1-1 gaf de Bruggelingen hernieuwde moed. In een paar minuten maakten ze de klus af. Eerst Vossen met de assist voor zijn maatje Vanaken en vervolgens maakte de Limburger op pas van Dennis zelf de 1-3. Het is ook een manier om de frustratie van het maandenlange bankzitten van je af te werpen. Een zege was ook het enige resultaat waarmee Club tevreden naar huis kon trekken. Niet verliezen op Standard en het kampioenschap is binnen. En zelfs bij verlies houdt blauw-zwart zijn titelkansen in eigen handen. Dan kan het komende zondag tegen AA Gent in eigen huis kampioen worden. De champagne staat al koud.