Club kan nog eens winnen: Vanaken en Badji schenken blauw-zwart volle buit in Genk, Dessers mist penalty YP

30 augustus 2020

16u01 6 Jupiler Pro League Club Brugge heeft vanmiddag zijn tweede driepunter van het seizoen geboekt op het veld van Racing Genk. Het was Youssouph Badji die blauw-zwart in het slot van de wedstrijd de zege schonk. ’t Zal Philippe Clement en dezijnen ongetwijfeld deugd doen.

Club, met Deli opnieuw in de verdediging na zijn blessure, was de hele eerste helft lang heer en meester. Ruud Vormer zag zijn prima vrije trap prachtig gered door Vukovic, waarna hij ook nog een knal van de lijn zag geveegd door Cuesta. Bij de derde kans die naam waardig, was het wél raak. Dennis rolde de rechterflank op, waarna Vanaken moederziel alleen mocht binnenkoppen. Ook Rits kreeg nog een uitstekende schietkans, maar zijn poging strandde binnen het bereik van Vukovic. Máár 0-1 bij de rust dus, en zo vergat Club zich rianter te belonen.

Want kort erna kreeg Genk een strafschop na een overtreding van Mata op Bongonda. Dessers schoot echter op de paal, maar nadat Mignolet een nieuwe fout beging op Bongonda schoot de flankspeler deze keer wel raak vanop de stip. Club leek af te stevenen op nieuw puntenverlies, maar toch ging het nog met de drie punten aan de haal. Schrijvers, die Vormer was komen vervangen, schilderde een hoekschop op het hoofd van Badji en die liet Vukovic kansloos. Club heeft zo zes op twaalf, Genk moet het doen met een puntje minder.