Club kan nog eens winnen: dominant, maar inefficiënt blauw-zwart maakt pas in slot het verschil tegen KV Kortrijk

Bij KV Kortrijk geen Kumordzi (geschorst), geen Perbet (mag niet spelen tegen zijn moederclub), geen Ouali (ziek), geen Azouni (geblesseerd), maar vooral geen Chevalier. Gespaard voor de belangrijke slotmatch tegen Charleroi, omdat hij op één kaart van schorsing staat. Het maakte dat Glen De Boeck in totaal vijf wijzigingen moest doorvoeren. Leko liet dezelfde elf als op Standard opdraven.



Opnieuw geen Dennis in de basis, waar dat na zijn goede prestaties van de voorbije weken toch verwacht kon worden. Opvallend: door de mindere resultaten van de afgelopen maand is het discours van Leko veranderd. "We willen absoluut winnen vanavond. Met of zonder goed voetbal", verklaarde hij voor de match. Om maar te zeggen dat de druk al tot in de technische staf aan het doordringen is.



Op papier maakten de bezoekers geen enkele kans, maar bij Club moet je tegenwoordig met twee woorden spreken. Het is niet omdat je beter bent en kansen afdwingt, dat je ook scoort. De match was amper op gang gefloten of de Bruggelingen maakten die stelling waar. Volgt u even mee: Vormer over, Vanaken op Kaminski, Vormer op Kaminski, Wesley voor open doel onbegrijpelijk naast, Vormer opnieuw op Kaminski, Diaby op de paal en Denswil te zacht. Zeven uitstekende scoringsmogelijkheden had blauw-zwart verzameld aan de rust. Zeven (!), maar het stond wel nog steeds 0-0. Bij de achtste, vijf minuten na rust, was het dan wel raak. Na balverlies van Van der Bruggen stuurde Vanaken Diaby weg en die twijfelde voor één keer niet. Ook Kaminski kon deze keer geen redding brengen.



Het verslag gaat verder onder de foto's.

Alles te herdoen



Een zucht van opluchting ging door het stadion. Bestuur, technische staf, spelers en supporters herademden. Déze keer zou het wel lukken. Met de de druk van de ketel, ging Club nog bevrijder spelen. Maar kansen afmaken lukt o zo moeilijk. Geen zo'n open mogelijkheden als in de eerste helft, maar toch. En zoals zo vaak al na de winterstop werd dat ook afgestraft. Mechele kwam in het Brugse strafschopgebied al dan niet in aanraking met Ajagun en die ging neer. Strafschop. Hoewel Vermeer er heel dicht bij zat, kon Stojanovic toch de gelijkmaker in de hoek plaatsen. Op het uur was alles te herdoen.



Bij Club zakte de moed even in de schoenen en Vermeer moest twintig minuten voor tijd op een kopbal van Papazoglou een Kortrijkse voorsprong voorkomen. Leko zag de bui alweer hangen en haalde Clasie en Wesley er af voor Nakamba en Dennis. De tijd bleef echter ongenadig wegtikken. Hele kansen, halve kansen... Alles strandde op Kaminski, op een Kortrijk-been of ging net naast. Tot frustratie van alles wat Brugs was. Vooral toen Palmer-Brown een kopbal van Vormer op de arm leek te krijgen.



Gelukkig voor blauw-zwart was er nog Limbombe die tien minuten voor tijd dan toch voor de meer dan verdiende verlossing zorgde. En gelukkig was er ook scheidsrechter Wim Smet die de bal op de hand van Denswil in de toegevoegde tijd niét floot..Een collectieve oef was te horen. 4 op 15 is nu 7 op 18, maar vooral in het hoofd moet deze zege voor een bevrijding kunnen zorgen. Te meer omdat er nog altijd die twaalf punten voorsprong op de nieuwe nummer twee Anderlecht is.