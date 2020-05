Club kampioen? Wie stijgt en zakt? En wat met de play-offs? Onderhandelingen in laatste rechte lijn Redactie

14 mei 2020

21u00

Jupiler Pro League Onze profclubs zitten momenteel in het bondsgebouw in Brussel samen in wat de laatste onderhandelingen moeten zijn rond de afloop van de huidige competitie en de start van de volgende.

De werkgroep die zich de laatste weken boog over de verschillende en netelige vraagstukken, legt de ideeën in de Raad van Bestuur voor aan de clubs. Morgen staat de Algemene Vergadering van de Pro League op het programma, waar de knopen hopelijk definitief doorgehakt worden, zodat iedereen weet waartoe en waaraan. Die vergadering start om 16 uur via videoconferentie.

Wordt Club Brugge nu ook definitief de kampioen van 2019/2020? Zakt Waasland-Beveren? Stijgen Beerschot én OH Leuven zodat we een competitie met 18 ploegen zouden krijgen? Wat met de play-offs? Hoe ziet 1B er straks uit? En wordt de bekerfinale nog gespeeld achter gesloten deuren? Genoeg stof tot discussie. De onderhandelaars lieten alvast pizza’s bezorgen. Afwachten tot hoe laat er nog vergaderd wordt.

In die werkgroep zitten Peter Croonen (Racing Genk), Michel Louwagie (AA Gent), Karel Van Eetvelt (Anderlecht), Eddy Cordier (Zulte Waregem), Joseph Allijns (KV Kortrijk), David Meekers (STVV) en Philippe Bormans (Union).