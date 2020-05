Club kampioen? Wie stijgt en zakt? En wat met de play-offs? Croonen: “We hebben een stap vooruit gezet, maar we zijn er nog niet” ODBS/KDW

14 mei 2020

22u08

Bron: VTM NIEUWS 10

Jupiler Pro League Nadat de werkgroep vandaag een laatste keer samen zat rond de afloop van de huidige competitie en de start van de volgende, zijn die ideeën vanavond voorgelegd aan de Raad van Bestuur van de Pro League. Even voor de klok van tien zat de vergadering erop, Peter Croonen zit als voorzitter later op de avond en morgenvroeg nog verder samen met het management van de Pro League. Hij kijkt -voorzichtig- positief naar een mogelijke uitkomst vrijdag.

“We hebben een stap vooruit gezet, maar we zijn er nog niet”, sprak Croonen bij VTM NIEUWS na de lange vergadering. “Er liggen nog moeilijke dingen op tafel, maar er is minder onenigheid. We werken eraan en hebben nog tijd tot morgenavond om tot een zo groot mogelijke consensus te geraken. Het is niet onmogelijk om 80% van de clubs te mobiliseren. Maar er is dus nog werk.”

Ik denk nog altijd dat een akkoord mogelijk is. Dat is het goede nieuws na vanavond Peter Croonen

“Het hangt vooral van de specifieke thema’s af. Soms zijn de grote clubs het niet eens met de kleine, soms is die onenigheid tussen 1A en 1B. Het is niet eenvoudig, wel zetten we telkens stappen vooruit. Het zijn geen grote stappen, maar wel stappen. We staan nu verder dan voor de vergadering. Het is ook duidelijker nu wat niet kan. Zo wordt het duidelijker wat wél kan.”

Houdt Croonen er rekening mee dat ook vrijdag de wirwar nog niet is ontrafeld? “In het meest ongunstige scenario hebben we na de Algemene Vergadering geen beslissing. Dat kan altijd. Maar we werken er samen aan, met de Raad van Bestuur en met de werkgroep die enorm veel tijd in dit dossier gestoken heeft. Ik denk nog altijd dat een akkoord mogelijk is. Dat is het goede nieuws na vanavond.”

Straks staat de Algemene Vergadering van de Pro League op het programma, waar de beslissingen -eindelijk- moeten bekrachtigd worden, zodat iedereen weet waartoe en waaraan. Daarvoor is een meerderheid van 80% nodig. Die vergadering start om 16 uur via videoconferentie.

Allijns: “Lange vergadering maar ook plezant. We hebben pizza gegeten”



Ook een goedgemutste Kortrijk-voorzitter Joseph Allijns heeft vertrouwen in een goede afloop. “We hebben nog tot de vergadering van vrijdagavond. Het zal wel lukken. Er is al veel afgesteld, maar nog niet alles. Ja, de vergadering duurde lang. Maar het was ook plezant, we hebben pizza gegeten.” David Meekers, de sterke man van Sint-Truiden: “Het is logisch dat we onze tijd nemen, het gaat over veel verschillende dingen. De Raad van Bestuur is niet dezelfde als de werkgroep, dus er waren nog wat toelichtingen nodig.”

En of het over verschillende dingen gaat. Wordt Club Brugge nu ook definitief de kampioen van 2019/2020? Zakt Waasland-Beveren? Stijgen Beerschot én OH Leuven zodat we een competitie met 18 ploegen krijgen? Wat met de play-offs? Hoe ziet 1B er straks uit? En wordt de bekerfinale nog gespeeld achter gesloten deuren? De onderhandelaars lieten in de vooravond alvast pizza’s bezorgen. Ook vrijdag zal er ongetwijfeld nog veel gebeld en gediscussieerd worden tussen de verschillende stakeholders.

In de werkgroep zitten Peter Croonen (Racing Genk), Michel Louwagie (AA Gent), Karel Van Eetvelt (Anderlecht), Eddy Cordier (Zulte Waregem), Joseph Allijns (KV Kortrijk), David Meekers (STVV) en Philippe Bormans (Union).

