Club is maar beter op zijn hoede voor Moeskroen: kerstvoetbal niet altijd een feest voor blauw-zwart Tomas Taecke

07u00 17 Photo News Jupiler Pro League Niemand verwacht dat Club Brugge, goed voor 30 op 30 in eigen huis dit seizoen, een steek laat vallen tegen Moeskroen. En toch is blauw-zwart maar beter op zijn hoede, want sinds de invoering van het kerstvoetbal in 2009 lieten de Bruggelingen zich toch al twee keer verrassen. Een overzicht.

26 december 2009 : Club - Cercle 2-1

Club kent een bijzonder lastige avond tegen buur Cercle, dat na een kwart wedstrijd via Iachtchouk op voorsprong komt. Pas een kwartier voor tijd kan Geraerts het evenwicht herstellen. In de slotfase bezorgt invaller Sonck blauw-zwart alsnog de volle buit in de stadsderby. Na tweede kerst volgt er nog een speeldag voor Nieuwjaar. Op 30 december 2009 neemt Club vlot afstand van Kortrijk (1-4) vooraleer het de volgende vier ontmoetingen op de Groeningekouter keer op keer zou verliezen.

BELGA

26 december 2010 : AA Gent - Club 0-2

Ook in 2010 verslaat Club Brugge op tweede kerst één van zijn rivalen. Na stadsgenoot Cercle gaat nu AA Gent voor de bijl na doelpunten van Perisic en Kouemaha nog voor de rust. En opnieuw wordt er vlak voor de jaarwisseling gevoetbald. De Bruggelingen winnen twee dagen voor Nieuwjaar met klinkende cijfers van Charleroi (5-0). Met vier goals en een assist steelt Perisic de show.

Johan Eyckens/PN

26 december 2011: Club - Zulte Waregem 1-0

Onder Daum wint Club op tweede kerst met het kleinste verschil van het Zulte Waregem van passant Kalezic. Een intikker van Vleminckx op slag van rust volstaat voor de zege. Club verliest later dat seizoen de titel op het veld van Anderlecht.

Photo News

26 december 2012 : Club - Kortrijk 0-0

Veel plezier beleeft Club niet aan de kerstwedstrijd in 2012. Het veld ligt er erbarmelijk bij en bovendien verliezen de West-Vlamingen Lestienne voor lange tijd. Refaelov mist ook nog een strafschop waardoor blauw-zwart zich met een gelijkspel tevreden moet stellen.

Photo News

26 december 2013 : Club - Waasland-Beveren 1-2

Alles is in gereedheid gebracht voor een leuk kerstfeest, maar tegen Waasland-Beveren gebeurt wat niemand verwacht. In de 200ste match van Preud’homme in eerste klasse komt Club via een strafschop van Simons nochtans in de tweede minuut op voorsprong. Toch laten de Bruggelingen de leidersplaats liggen na de vroege gelijkmaker van Bojovic en de winning goal van de aan Waasland-Beveren uitgeleende Trickovski - iets wat Club vandaag niet meer zou overkomen. Het geplande feest met 30.000 verlichte kerstmutsen ruimt plaats voor boegeroep en fluitconcerten.

Photo News

26 december 2014 : Lierse - Club 0-6

Club walst kinderlijk eenvoudig over Lierse, dat na 25 minuten via twee knullige own goals van Matoukou al tegen een dubbele achterstand aankijkt. Voor de pauze maken Refaelov, Izquierdo en De Sutter er al 0-5 van. In de tweede helft legt Refaelov de eindcijfers vast.

Photo News

26 december 2015 : KV Kortrijk - Club 1-4

Met een fantastische solo brengt Izquierdo Club al vroeg op voorsprong. Tomasevic maakt nog voor de rust gelijk, maar in de tweede helft staat er na de uitsluiting van Papazoglou geen maat op Club. Vanaken, Refaelov en Diaby bezorgen de Bruggelingen een ruime zege in wat later het kampioenenjaar zou worden.

BELGA

26 december 2016 : Club - Moeskroen 2-1

Nkaka schudt Jan Breydel na acht minuten wakker, maar Club zet na de rust orde op zaken. Eerst Van Rhijn en daarna Vossen bezorgen blauw-zwart alsnog een fijn eindejaar. De Bruggelingen gaan als leider de winterstop in met 2 punten voorsprong op Anderlecht.

BELGA