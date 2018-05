Club is kampioen, maar wat staat er op de slotspeeldag van play-off 1 nog op het spel? YP

13 mei 2018

19u59 2 Jupiler Pro League Club Brugge is kampioen, maar dat wil niet zeggen dat er op de tiende en laatste speeldag van play-off 1 niks meer op het spel staat.

Blauw-zwart is rechtstreeks geplaatst voor de Champions League, maar ook de tweede plaats geeft recht op een ticket voor de voorrondes van het kampioenenbal. Dat wordt een strijd tussen Standard (42 punten) en Anderlecht (40 punten). Anderlecht ontvangt Racing Genk, Standard moet naar Charleroi. De ploeg die als derde eindigt, mag rechtstreeks naar de groepsfase van de Europa League. Als bekerwinnaar is Standard wel al zeker van deelname aan de tweede competitie in Europa.

Ook om de vierde plaats is het nog spannend. Gent (36 punten) heeft de beste papieren, maar moet wel naar de kersverse kampioen die er voor eigen publiek ongetwijfeld een galamatch zal willen van maken. Genk telt 35 punten, Charleroi heeft er 33. Diegene die daar aan het langste eind trekt, wacht een wedstrijd tegen de winnaar van play-off 2 - Zulte Waregem of Lokeren, dus. De winnaar dáárvan sleept een ticket voor de voorrondes van de Europa League in de wacht.