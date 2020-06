Club, Gent en Genk willen Afrikaanse spelers met gezamenlijke chartervlucht terug naar België halen KDZ/NP/SDG

17 juni 2020

04u30 0 Jupiler Pro League Air Pro League. Club Brugge, AA Gent en Racing Genk slaan de handen in elkaar om met charter hun Afrikaanse spelers terug naar ons land te halen.

Bij Racing Genk gaat het om de Nigeriaan Paul Onuachu en de Ivoriaan Eboue Kouassi. Voor Club Brugge stapt diens landgenoot Simon Deli op de vlucht en bij AA Gent gaat het om Anderson Niangbo, eveneens een Ivoriaan. Het gecharterde vliegtuig zou eerst naar Abidjan in Ivoorkust vliegen en dan op weg naar Brussel een tussenlanding maken in de Nigeriaanse stad Lagos.

De spelers zitten voorlopig vast in hun thuisland en kunnen daardoor niet België terugkeren. Club Brugge en AA Gent vatten de voorbereiding op het nieuwe seizoen volgende week aan, Racing Genk is er al aan bezig. “Met Paul Onuachu en Eboue Kouassi hebben wij nog twee spelers die ontbreken”, zei Hannes Wolf gisteren. “Zij zitten vast in Nigeria en Ivoorkust. Wij hopen hen zo snel mogelijk hier te krijgen.” Makkelijker gezegd dan gedaan met de strikte vliegregels die door de coronacrisis nog steeds van kracht zijn voor intercontinentale vluchten. Op 22 juni zou het luchtruim boven beide landen weer opengaan.

