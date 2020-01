Club geeft 0-2-voorsprong weg en lijdt verrassend puntenverlies bij Kortrijk YP/TTV

26 januari 2020

19u49 14 KV Kortrijk KVK KVK 2 einde 2 CLU CLU Club Brugge Jupiler Pro League Veel opwinding en goals, maar geen winnaar in de pittige derby tussen KV Kortrijk en Club Brugge. De Ketelaere blonk uit bij blauw-zwart, dat ondanks veel goeie wil niet voorbij een stug KVK raakte.

Met Mechele en Sobol hield Clement twee basisspelers opzij in Kortrijk. Ricca en De Ketelaere kregen het vertrouwen, net als Mitrovic, Schrijvers en Openda. Mitrovic speelde zijn eerste wedstrijd sinds begin november - uitgerekend tegen KV Kortrijk (3-0). Een onuitgegeven basisploeg dus bij Club Brugge, dat nog steeds geen beroep kon doen op Dennis en Diatta. Bij Kortrijk was er net als in Antwerp een basisplaats voor Derijck. Voorin werden Moffi en Stojanovic afgelost door Ezekiel en Ocansey. Kage kwam in de ploeg voor Lepoint.

Efficiënt Club

Naar goede gewoonte veel strijd en beleving in de West-Vlaamse derby. KV Kortrijk toonde in de eerste helft het meest enthousiasme, maar het was de competitieleider die op voorsprong kwam. Op hoekschop van Vormer mocht Deli vrij inkoppen, na acht minuten zat Club op rozen. Blauw-zwart kwam zelden of niet in de problemen, maar was anderzijds in de omschakeling te zwak om de wedstrijd al vroeg dood te doen. Schrijvers en Openda zaten niet in de match, enkel een verraderlijk schot van Schrijvers dwarrelde net voorbij de verste paal. Kortrijk haalde opgelucht adem toen Ezekiel voorbij het halfuur slechts geel kreeg voor een aanslag op Ricca, daar waar hij altijd rood had moeten krijgen. Kort voor de rust dan toch nog twee goals in het Guldensporenstadion. Opnieuw op assist van Vormer kopte Ricca Club naar de dubbele voorsprong, maar drie minuten later lukte KVK de gelijkmaker. Kage lepelde een voorzet slim tot bij de tweede paal, waar Mignolet te laat kwam om de kopbal van Mboyo uit zijn netten te halen. Club halverwege dus op voorsprong, maar verre van zeker van een nieuwe uitzege.

Snelle gelijkmaker, sterke De Ketelaere

Vanderhaeghe greep in en haalde Ezekiel en Ocansey naar de kant, Selemani en Moffi mochten hun opwachting maken. Geen slechte ingreep, zo bleek al in de 47ste minuut. Moffi liet meteen Deli ter plaatse om vervolgens de gelijkmaker onder Mignolet door te schuiven. Een snelle 2-2 voor Kortrijk, een koude douche voor Club. ’t Werd bijna nog erger, maar Kage trapte van dichtbij onbegrijpelijk in de armen van Mignolet na knap voorbereidend werk van Selemani. De tweede helft was nog aangenamer dan de eerste: aan de overzijde trapte Ricca in de kluts vanop enkele meters over het doel van Jakubech. Club kwam in het laatste halfuur van de wedstrijd steeds meer opzetten, vooral over rechts via een sterke De Ketelaere. De youngster kende pech dat Jakubech zijn harde knal stopte en dat zijn laatste pass niet de juiste Brugse voet vond. De bal wou er niet in… en dus bleef het spannend tot in de slotfase. De beste kans was nog voor Mitrovic, die de afvallende bal te wild over doel knalde. Zo verliest Club twee punten na een bewogen wedstrijd, waarin Kortrijk op karakter een punt thuishield.