Club-fans euforisch bij onze videoman: "Titel is van ons" Mathieu Goedefroy

02 april 2018

21u08 25

En of de ontlading bij Club Brugge groot was na de late zege tegen Racing Genk. Voor onze camera gingen de fans in de volgepakte Noordtribune helemaal los. De titel nog kwijtspelen? Onmogelijk, denken zij. "Als het nu nog misloopt begrijp ik het niet", klonk het voor onze camera.