Club en Genk houden het op 1-1 na intense topper

01 september 2019

16u17 8 Club Brugge CLU CLU 1 einde 1 GNK GNK KRC Genk Jupiler Pro League Veel opwinding, weinig goed voetbal en geen winnaar in de eerste topper van het seizoen. Club Brugge en Genk kregen kansen genoeg om de volle buit te pakken, maar deelden finaal de punten.

Eénrichtingsverkeer van bij de aftrap in Jan Breydel vanmiddag. Club Brugge greep Genk meteen bij de keel - Okereke trof na twee minuten, weliswaar vanuit een onmogelijke hoek, de paal. De landskampioen hapte naar adem, maar de grote kansen bleven uit. De Limburgers overleefden een blauw-zwart blitzstart, al duurde het bijna een halve speelhelft vooraleer ze zelf in de buurt van Mignolet kwamen. De Brugse storm ging liggen, bij Genk was niemand gevolgd om de scherpe voorzet van Berge binnen te duwen. Piotrowsky, die opnieuw de voorkeur kreeg op Hrosovsky, mocht van geluk spreken dat Lambrechts geen rood gaf voor een charge op Rits. Na twee matchen zonder tegengoals moest Coucke zich op slag van rust toch omdraaien. Aanvoerder Vormer zwiepte de bal voor doel, Okereke troefde Dewaest af en kopte netjes binnen. Verdiende openingsgoal voor Club, dat op een mindere periode na de ganse eerste helft had gedomineerd.

Zelfde spelbeeld na de rust. Opnieuw na enkele minuten trilde het doelhout van de Genkies, deze keer door een mooi lobje van Vormer na mistasten van Coucke. Kort daarna was de Nederlander dicht bij zijn tweede assist, maar Okereke duwde het enig mooie passje van Vormer naast de paal. Rond het uur kwam Genk nadrukkelijker in de wedstrijd, met twee mooie kansen als gevolg. Paintsil ging mooi langs Mata, maar zag zijn verrassende trap richting korte hoek net naast gaan. Zijn vervanger Ndongola trapte een mooie schietkans bij de tweede paal onbesuisd naast. Het was uiteindelijk een andere invaller die voor de gelijkmaker zorgde. De scherpe vrijschop van Hrosovsky ging rechtstreeks binnen, al zat Vanaken er nog met een voetje tussen. 1-1 dus, niet geheel onverdiend op basis van het scherpe openingskwartier van de Limburgers. En de landskampioen ging door op zijn elan. Samatta krulde eerst de bal vanop de grote rechthoek net boven de winkelhaak, terwijl hij in de daaropvolgende fase oog en oog met Mignolet op de doelman stuitte.

Club zakte volledig weg - pas een kwartier voor inrukken kon het Coucke nog eens verontrusten. De ingevallen Dennis zag zijn goeie trap in extremis gekeerd door de Genkse doelman. Opschudding in de tachtigste minuut, toen Ndongala Dennis zonder aantoonbare reden onderuit schoffelde. De vleugelspits kwam verrassend genoeg weg met geel. Bijna was het derde keer goeie keer voor Samatta, maar de Tanzaniaanse spits kopte onbegrijpelijk naast. Ondanks een pak kansen aan weerszijden na de rust bleef het uiteindelijk bij 1-1. Een terechte uitslag nadat beide teams elk één helft domineerden.

