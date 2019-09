Club demonstreert tegen tien Mechelaars, invaller Diagne scoort twee keer in zeven minuten LPB/TTV

28 september 2019

19u45 2 KV Mechelen KVM KVM 0 einde 5 CLU CLU Club Brugge Jupiler Pro League Nieuwe zege voor Club Brugge, dat er wel tien had kunnen scoren tegen een slap KV Mechelen. Zeker na de vroege uitsluiting van Schoofs was Malinwa een speelbal van een indrukwekkend blauw-zwart.

Vol huis in Mechelen vanavond - alle 16.500 tickets gingen voor het eerst de deur uit. Bij de thuisploeg ontbrak Kaya wegens ziekte, terwijl de keuze van Clement voorin op Okereke en Tau viel. De coach van Club Brugge kon geen beroep doen op de geblesseerde Mitrovic en Balanta, een duo dat ook maandag niet op het vliegtuig zal stappen richting Madrid.

Opnieuw in een 3-5-2-systeem dicteerde Club meteen de wet. In een sterke eerste helft van de Bruggelingen regende het kansen, alleen ontbrak de afwerking opnieuw. Zo kwamen Tau en Okereke oog in oog met Thoelen na prachtige passes van Sobol en Vanaken, maar was het enkel Diatta die raak trof. De Senegalees was dé uitblinker in een eerste helft waarin hij na twintig minuten een goeie actie knap afrondde. Mechelen moest het doen op de counter, maar speelde te slecht in de omschakeling. Bovendien verloor Malinwa Schoofs, die na een tackle op het onderbeen van Diatta op het halfuur terecht werd uitgesloten.

Meteen na de rust liet Club opnieuw twee keer de kans liggen om de match te beslissen. Eerst liet de doorgebroken Okereke zich inhalen door Van Cleemput, daarna kopte Sobol van dichtbij onbegrijpelijk naast. Voorbij het uur zag invaller Diagne hoe Thoelen zijn goeie kopbal uit de benedenhoek duwde. Bij de daaropvolgende hoekschop opende de Senegalees wél zijn doelpuntenrekening voor Club. Deli kopte tegen de paal, in de rebound kon de spits makkelijk binnenduwen.

Club speelde de tien Mechelaars van het kastje naar de muur. Vanaken kwam net te laat om de pass van Schrijvers binnen te trappen, Diagne duwde wel binnen op aangeven van Vormer. Zijn tweede treffer in een tijdspanne van zeven minuten. Malinwa kon geen vuist maken, met Schrijvers scoorde nog een andere invaller een kwartier voor inrukken. En ook Vanaken pikte zijn doelpuntje mee. ‘t Was een lange lijdensweg voor Mechelen, dat geen vervolg kon breien aan de goeie driepunter in Kortrijk. Club is op zijn beurt klaar voor de trip naar Real Madrid, dat bleek uit de nieuwe totaalprestatie van zaterdag in het AFAS Stadion.