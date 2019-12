Club Brugge ziet Okereke na invalbeurt meteen twee keer scoren en sluit 2019 swingend af JVDV/ODBS

26 december 2019

19u17 10 Club Brugge CLU CLU 4 einde 0 ZWA ZWA Zulte Waregem Younited Pro League Naar het beeld van hun 2019. Club Brugge overklaste met Zulte Waregem ook zijn laatste tegenstander van het jaar: 4-0. Te danken aan een flaterende Baudry, een herboren Okereke en de eerste competitiegoal van Vormer.

Amusant initiatief bij Club: ‘Unboxing Day’. Foute cadeaus konden voor de aftrap gewisseld worden voor een blauw-zwart geschenk. Hadden we het geweten... We deden een strik rond het eerste halfuur van Club - Zulte Waregem en ruilden het in. Helemaal niks viel er tot minuut dertig te beleven. Bij de eerste de beste kans was het wel meteen raak voor de thuisploeg. Schrijvers veroverde de bal na dramatisch uitverdedigen van Baudry en zette hard voor. Diatta kon zijn been net ver genoeg strekken om de openingstreffer binnen te duwen.

Die goal bracht lange tijd geen beterschap. Zo krijgt niemand het warm van dat kerstvoetbal. Geen sneeuw, maar regen die met bakken uit de lucht viel. Flitsende acties of bakken goals evenmin, wel slordigheden en een gebrek aan kansen. Voor een deel de verdienste van Zulte Waregem. Het stond goed in blok en Sissako belette dat Vanaken kon uitblinken in zijn laatste auditie voor de Gouden Schoen. Daartegenover stond wel de schrijvende offensieve onmacht bij Essevee.

Maar plots voltrok zich een half kerstmirakel. David Okereke - sinds zijn flitsende seizoensstart in de schaduw beland - schoot vijf minuten na zijn invalbeurt twee keer raak. Eerst liet Baudry zich opnieuw kinderlijk ringeloren door de Nigeriaan (2-0). Bij de volgende kans kapte de spits Bürki uit en krulde hij de 3-0 heerlijk voorbij Bossut. In blessuretijd knalde Vormer met zijn eerste competitiegoal de eindstand op het bord. Jan Breydel zag er plots al een stuk feestelijker uit.

Geef ze eens ongelijk. Club trekt met minimaal acht punten voorsprong - en een inhaalmatch - het nieuwe jaar in. Daar mag straks meer dan één glaasje op gedronken worden.