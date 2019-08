Club Brugge zet hoog in: wordt Tottenham-speler Victor Wanyama de nieuwe defensieve middenvelder? KTH/NP

21 augustus 2019

13u31 12 Jupiler Pro League Het zal een serieuze financiële inspanning vergen, maar Club Brugge zet in op Victor Wanyama, 28-jarige verdedigende middenvelder van Tottenham. In Londen worden contacten op clubniveau alvast niet langer ontkend. Drie jaar geleden was de Keniaan (ex-Germinal Beerschot) de krachtpatser op het middenveld van Spurs, naast Moussa Dembélé. Een kraakbeenletsel aan de knie remde hem nadien af. Hij mag vertrekken.

In zijn zoektocht naar een defensieve middenvelder mikt Club Brugge hoog. De namen van Daniel Amartey (Leicester City) en Gianelli Imbula (Stoke City) passeerden al de revue, maar er ligt ook een lijn uit naar Tottenham Hotspur voor Victor Wanyama. Die mag beschikken op White Hart Lane wegens genoeg andere opties op zijn middenveld. Na twee seizoenen doorkruist door blessureleed – waaronder een ernstig kraakbeenletsel – ligt hij niet meer in de bovenste schuif.

Met recordaanwinst Tanguy Ndombele, Moussa Sissoko, Harry Winks en Eric Dier denkt coach Mauricio Pochettino over genoeg opties te beschikken. Op de eerste speeldag tegen Aston Villa zat Wanyama nog op de bank. Zaterdag tegen Man City viel hij uit de kern.

Een goedkope vogel wordt Wanyama sowieso niet. Tottenham betaalde in 2016 zo’n 15 miljoen euro aan Southampton en de middenvelder heeft er nog een tweejarig contract, tegen een salaris van 60.000 euro per week. Voorzitter Daniel Levy staat bekend als gewiekst onderhandelaar. Het type dat de andere partij als het moet nog eens omkeert en bij de benen vastneemt om de laatste pond uit de zakken te kunnen schudden.

Het is nu afwachten hoe de onderhandelingen op clubniveau verlopen. Het zal een serieuze financiële inspanning vergen, maar dat heeft Club – met zijn 60 miljoen euro aan transferinkomsten – de voorbije weken niet afgeschrikt. Zie de transfer van Simon Mignolet.

Wanyama werd opgeleid in een Keniaanse voetbalschool, gerund door ex-prof Jean-Marie Abeels. In 2009 kwam hij, na een omweg via Zweden, bij Germinal Beerschot terecht. Als ploegmaat van Mats Rits en huidige Bruggecoach Philippe Clement – ze kennen mekaar goed. In Antwerpen kwam hij helemaal aan de oppervlakte. Het Schotse Celtic was in 2011 Standard te snel af en betaalde 1,2 miljoen euro.

In Schotland groeide de krachtpatser uit tot een sterkhouder – minder onbesuisd dan het rauwe talent dat ze op het Kiel te bewonderen kregen. Via Southampton belandde hij in 2016 op voorspraak van Mauricio Pochettino bij Tottenham. Een sterk eerste seizoen kreeg door blessureleed nooit een deftig vervolg. Hij gleed af in de pikorde.