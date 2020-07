Club Brugge start op 8 augustus tegen Charleroi, Anderlecht opent op veld van STVV DMM/TLB

08 juli 2020

13u12 5 Jupiler Pro League Club Brugge-Charleroi wordt de eerste wedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen in de Jupiler Pro League. Moment van afspraak: zaterdag 8 augustus om 16u30. Anderlecht trekt naar STVV. Op de eerste speeldag wordt er meteen ook op maandag gespeeld.

‘t Werd een flinke puzzel voor Kalendermanager Nils Van Branteghem en zijn team. Er moest rekening gehouden met 198 restricties. Het ging dan onder meer het feit dat matchen in de Jupiler Pro League niet gelijktijdig mogen worden gespeeld met de matchen in de Champions League of Europa League. “Dat is ook meteen de reden waarom er niet op vrijdag wordt gestart, maar wel op zaterdag. Club Brugge en Charleroi bijten dan de spits af”, aldus Van Branteghem.

Te zien op drie kanalen bij Eleven Sports

Net voor de kalenderbekendmaking geeft ook Eleven Sports tekst en uitleg bij hoe de tv-kijker het voetbal anno 2020-2021 zal beleven. Zoals bekend raakte na de onderhandelingen van het tv-contract zullen de wedstrijden van de Jupiler Pro League vanaf volgend seizoen op Eleven Sports te zien zijn. Er komen in totaal drie kanalen met elke week 20 uur aan nieuwe content specifiek voor Belgisch voetbal.

“Dit is een historische dag voor Belgisch voetbal en Eleven Sports”, begon Guillaume Collard, de managing director van Eleven Sports. “We begrijpen dat het een moeilijke keuze was voor de clubs. We bedanken de clubs en Pro League voor het vertrouwen. We bestaan nog maar vijf jaar en ons doel was altijd de grootste sportzender in het land worden. We willen er zijn voor de fans, dagelijks. 750.000 gezinnen kunnen ons elke dag bekijken.”

“Fans en clubs moeten elkaar kunnen terugvinden. We gaan inzetten op verschillende schermen en platformen en op sociale media. Het is de bedoeling onze visibiliteit te maximaliseren. We lanceren drie nieuwe kanalen in beide landstalen, zes kanalen dus in totaal. De Pro League en Eleven Sports integreren daarin qua branding. ‘Fan engagement’ is ons stokpaardje.”

