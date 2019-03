Club Brugge rekent na penaltygoal af met STVV en nadert tot op zes punten van Racing Genk XC

02 maart 2019

22u21 0 Club Brugge CLU CLU 1 einde 0 STV STV STVV Jupiler Pro League Club Brugge heeft in eigen huis de maat genomen van STVV: 1-0. Hans Vanaken scoorde de enige treffer vanaf de penaltystip. Blauw-zwart nadert zo tot op zes punten van leider Racing Genk.

De troepen van Ivan Leko legden er meteen duchtig de pees op. Een vroege 1-0 hing in de lucht, maar daar dacht Kenny Steppe anders over. De STVV-doelman pakte uit met enkele prima saves, waaronder een ultieme redding op een kopbal van Krépin Diatta. Vervolgens zakte het tempo, waarna de Limburgers zonder tegengoal de rust wisten te halen.

Ook na de koffie bleef blauw-zwart de wet dicteren. Net voor het uur trof Stefano Denswil na een heerlijk afstandsschot de lat. Een kwartier later was het wél prijs. Wesley Moraes ging neer in de zestien na een vermeende trekfout van de ingevallen Steven De Petter. Hans Vanaken duwde de daaropvolgende strafschop tegen de touwen: 1-0.

Meteen daarna kon de Gouden Schoen de match helemaal beslissen. Siebe Schrijvers legde goed terug tot bij Vanaken, die vervolgens de 2-0 van dichtbij liet liggen. Zo werd het toch nog bibberen tot het eind. In de prangende slotfase kregen beide teams nog mogelijkheden, maar aan de score veranderde niets meer. Eindstand: 1-0. Vanaken en co blijven knabbelen aan de voorsprong van leider Racing Genk. Het verschil bedraagt nu zes punten.