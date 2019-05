Club Brugge praat met Philippe Clement én Theo Bongonda NP/VDVJ/SJH

23 mei 2019

05u45 0 Jupiler Pro League Van een prestigeslag gesproken. Genk en Club Brugge wedijveren niet langer ­alleen om de hand­tekening van Philippe Clement (41), maar ook om die van Theo ­Bongonda (23). Hun lot is mogelijk zelfs aan elkaar verbonden.

Druk dagje in het Kasteel van Bever, ­gisteren. Twee dagen nadat het bestuur van Club er afscheid nam van Ivan Leko, ­voerde CEO Vincent Mannaert in die­zelfde setting gesprekken met Philippe ­Clement én met Theo Bongonda. ­Uitgerekend de coach van Genk en het hoofdtarget van de nieuwe lands­kampioen.

Genk bracht de voorbije weken tot drie keer toe een bod uit op de flankaanvaller van Zulte Waregem. Telkens tevergeefs. Zelfs hun laatste poging van maar liefst 6 miljoen euro stuitte op een njet. Aan de Gaverbeek willen ze minstens 8 miljoen voor hun smaakmaker. Het rijtje kooplustigen – Standard en Anderlecht tonen eveneens interesse – doet hen steeds meer geloven dat dat een realistisch ­bedrag is.

De belangstelling van Club voor Bongonda is niet nieuw. Vorig jaar zat Mannaert al eens samen met de talentvolle Belg – hij kostte toen een slordige 3 miljoen euro. Maar omdat Leko hem niet zag ­renderen in zijn 3-5-2, besloot Club ­finaal om Arnaut ­Danjuma aan te trekken. Voor een derde van de prijs. De ­Nederlandse winger – die een fantastisch seizoensbegin kende – vertrekt ­komende zomer in principe alweer. Al dan niet naar AC Milan, voor ruim het tienvoudige.

En dus is Bongonda opnieuw in beeld. Zeker na zijn fraaie seizoen bij het ­kwakkelende Zulte Waregem. Met 14 goals en 9 assists lijkt hij klaar voor de Belgische top. Vooral omdat hij ook naast het veld rust heeft gevonden – Bongonda werd enkele maanden terug papa van een zoontje en wil bijgevolg het liefst in België blijven voetballen. De ­jaren van verstand lijken aangebroken.

Een concreet voorstel deed Club vooralsnog niet. Een bod bij Zulte Waregem evenmin. Mannaert informeerde wel naar de toekomstplannen van Bongonda. Die liet weten nog geen persoonlijk akkoord te hebben met Racing Genk. De gewezen beloften­international wil ­overigens niet té snel beslissen. Hij loopt hoog op met voetbalfilosofie en aanpak van Philippe Clement en aangezien diens keuze nog niet officieel is, is Bongonda niet gehaast.

Leko plan B in Genk

Ook de kampioenencoach had gisteren in Grimbergen een goed gesprek met Mannaert. Vandaag volgt deel drie van zijn ontmoetingsronde. Naar verluidt zakt een delegatie van een buitenlandse club naar België af om met Clement te spreken. Eind deze week volgt zijn definitieve beslissing. Daarna is het wachten op Bongonda.

Zulte Waregem belooft het spel hard te spelen – begaafde landgenoten worden steeds duurder, gezien de schaarste. Het maakt dat Bongonda op weg is om de duurste transfer tussen twee Belgische clubs te worden. Het record staat vooralsnog op naam van Kaveh Rezaei, de spits die vorige zomer Charleroi – vooralsnog zonder succes – inruilde voor Club. Of het zou moeten zijn dat er straks (overbodige) spelers in de deal betrokken worden.

Intussen denkt Genk al luidop na over een mogelijke vervanger voor Clement. “Ivan Leko? Dat is plan B”, aldus voorzitter Peter Croonen. “Maar we denken en hopen dat het plan A zal worden. Ik zou enorm ontgoocheld zijn, mocht Philippe niet voor ons kiezen. Hoe dan ook zal ik zijn keuze respecteren.”