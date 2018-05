Club Brugge op drie na jongste kampioen van Europa, PSV doet nóg beter AB

30 mei 2018

18u24

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jupiler Pro League De Jupiler Pro League is gekend als competitie waar jong talent zich kan onderscheiden, en dat blijkt nu opnieuw uit cijfers. Club Brugge heeft de op drie na jongste kampioenenploeg uit Europa. PSV doet nóg beter.

Met een gemiddelde leeftijd van 25,46 jaar is Club Brugge de op drie na jongste kampioen uit heel Europa. Dat blijkt uit cijfers van het CIES Football Observatory, dat de leeftijd van de basisspelers van alle clubs uit de 26 sterkste competities vergeleken heeft. Blauw-zwart moet alleen Dinamo Zagreb (Kroatië), PSV (Nederland) en RB Salzburg (Oostenrijk) voor zich dulden.

Bij Club Brugge grepen dit seizoen enkele jonge spelers hun kans. Onder meer Krépin Diatta (19), Wesley Moraes (21), Dion Cools (21) en Anthony Limbombe (23) verzamelden aardig wat speelminuten, terwijl 'ouderdomsdekens' als Timmy Simons (41) en Lior Refaelov (32) vaker op de bank bleven.

De oudste kampioen in Europa is Juventus met een gemiddelde leeftijd van 29.61. De 'Oude Dame' won voor de zevende keer op rij de titel in Italië. Bij Barcelona lag de gemiddelde leeftijd op 28.16, bij Bayern München op 27.62, bij Manchester City op 26.85 en bij Paris Saint-Germain op 26.49.

De volledige resultaten: