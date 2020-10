Club Brugge legt sterkhouders Vanaken en Mignolet vast tot 2025 Niels Poissonnier

02 oktober 2020

16u33 42 Jupiler Pro League Wat een statement. Na een bod van meer dan 15 miljoen euro op Hans Vanaken (28) te hebben geweigerd en ook de interesse voor Simon Mignolet (32) kordaat te hebben afgeblokt, legt Club Brugge beide sterkhouders langer vast - tot 2025. Inclusief een upgrade van de cijfertjes.

Save the best for last, moet CEO Vincent Mannaert gedacht hebben.

Elf contracten brak hij de voorbije maanden open. Van youngsters tot enkele belangrijke pionnen - de recentste luisterde naar de naam Clinton Mata. Maar met de transferdeadline in zicht, volgde de apotheose.

Hans Vanaken én Simon Mignolet verlengden allebei hun overeenkomst met nóg een jaar. Tot juni 2025. Een beloning voor hun goed seizoen én een signaal naar de (vele) geïnteresseerde ploegen. Dit Club is zodanig geëvolueerd en financieel slagkrachtig geworden, dat je er niet gauw meer een sterkhouder zal wegplukken.

Vooral aan Vanaken werd er de afgelopen week stevig getrokken. West Ham United FC legde een bod van meer dan 15 miljoen euro neer bij Club voor de tweevoudige Gouden Schoen. Op vraag van hun manager David Moyes (ex-Everton en Manchester United), die in Vanaken de gedroomde versterking zag voor z’n middenveld.

Club schudde evenwel meteen van neen - al lang niet meer onder de indruk van dergelijke bedragen. Nog minder na de recordtransfer van Jonathan David, die AA Gent voor 32 miljoen euro inruilde voor Lille. Het bod van West Ham woog niet op tegen de impact die Vanaken heeft op Club. Tegen zijn dubbele cijfers die hij elk seizoen voorlegt - zowel qua goals als assists. Vanaken is cruciaal voor de Belgische landskampioen, in de drang naar nieuwe successen. Bovendien staat er op dit moment nog geen vervanger/opvolger klaar van hetzelfde kaliber.

Allemaal redenen waarom Vanaken (nog) niet weg mag. En waarom Club zijn 3-voudige Rode Duivel andermaal - zoals aangekondigd – beloont met een nieuwe overeenkomst. Contractverlenging nummer drie in evenveel jaar! Wauw. De huidige cijfertjes zijn niet meer te vergelijken met z’n eerste verbintenis, in 2015.

Win-win voor beide partijen, want Vanaken stond ook niet echt te springen voor een avontuur bij een middenmotor in de Premier League, die vorig seizoen nog tegen degradatie vocht. Hij is sportief en extrasportief perfect gelukkig bij Club (en in Knokke).

Dat geldt ook voor Simon Mignolet. Aston Villa informeerde - het dacht luidop na over een ruil met Lovre Kalinic. En voorts snuffelde Leeds, Stade Rennes en een Spaanse ploeg aan de ‘Doelman van het Jaar’ van Club. Maar het antwoord was duidelijk: Mignolet is niet te koop. Wegens té cruciaal.

En dus mocht ook hij - een jaar na zijn straffe transfer van Liverpool - al opnieuw naar het bureau van de CEO.

