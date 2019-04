Club Brugge legt Standard makkelijk over de knie en nestelt zich weer in het spoor van Racing Genk DMM

08 april 2019

22u23 4 Club Brugge CLU CLU 4 einde 0 STA STA Standard Jupiler Pro League Club Brugge heeft Standard makkelijk opzij gezet in play-off 1. De Bruggelingen hadden genoeg aan drie goals in een sterke eerste helft op Jan Breydel. Wesley deed er na rust nog eentje bij: 4-0. Club deelt daarmee een tik uit aan de Rouches en nestelt zich opnieuw in het zog van Racing Genk.

Geen wissels in de Brugse basisopstelling van Ivan Leko. De Kroaat rekende voor de partij tegen Standard op dezelfde elf namen die het in Anderlecht klaarden. Preud’homme kon dan weer niet op Mpoku rekenen. De winnaar van het duel zou zich hoe dan ook afscheiden van de ander. De belangen waren dus vrij groot.

Hoge belangen vroegen ook om hoge gasten. Jan Ceulemans en Ivan Perisic kwamen de aftrap verzorgen in Brugge en dat werkte inspirerend voor de thuisspelers. Dennis en Diatta gooiden er vanop hun flank meteen de beuk in. Een lastig wedstrijdbegin dus voor Standard. Zeker toen Vanheusden na een ongelukkige glijpartij zijn eigen doelman verschalkte. Club verlekkerde zich op het cadeau van de jonge Standard-verdediger en schakelde meteen een versnelling hoger.

Twee minuten na de 1-0 lag de tweede al in doel te blinken. Vanaken tekende voor zijn vijftiende assist van het seizoen, al was de afwerking van Schrijvers ook wel om duimen en vingers bij af te likken. Na de dubbele voorsprong bleven vooral Dennis en Diatta indruk maken. De eerste zorgde met een kopbal voor de 3-0. De tweede zag een pareltje op de lat uiteen spatten.

De wedstrijd was bij de rust eigenlijk al gespeeld en dat bleek ook in de tweede helft. Club kon achterover leunen,maar deed dat niet. Blauw-zwart bleef de wet dicteren. Ochoa moest nog een paar keer de boel rechthouden. De Mexicaan was veelzeggend de beste man op het veld voor Standard.

Na een karrenvracht wissels kwam nog het slotakkoord van Wesley. De Braziliaan rondde een assist van Vormer af met een knal in het dak van het doel. 4-0. Club is met 9 op 9 aan de play-offs begonnen. Ceulemans en Perisic zagen vanuit hun zitje in de eretribune dat het goed was.