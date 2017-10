Club Brugge kan met hulp van videoref zege veiligstellen, maar was het wel strafschop? Redactie

De videoref was deze namiddag ook aanwezig op Jan Breydel en dat hebben de voetballiefhebbers geweten. Op een cruciale fase in de wedstrijd ging Ruud Vormer in de zestien bij een 2-1-voorsprong tegen de grasmat. Scheidsrechter Bram van Driessche floot ook meteen voor een elfmeter, maar besliste eerst nog eens de videoref te raadplegen. Na de beelden te bekijken bleef Van Driessche bij zijn oordeel: strafschop dus. Jelle Vossen kon zo de zege veiligstellen vanop de stip. Was het volgens u ook strafschop? Laat het ons weten via de reacties.