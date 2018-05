Club Brugge hoeft nog niet in stresskramp te schieten: wiskundige prognose dicht blauw-zwart "69% kans op titel" toe Bart Fieremans

09 mei 2018

07u30 2 Jupiler Pro League Club Brugge hoeft nog niet in een stresskramp te schieten. Volgens de kansberekening ligt blauw-zwart nog ruim in poleposition voor de titel. "Ze hebben 69% kans", aldus wiskundeprof Jean-Pierre Ottoy.

Gokje wagen op de titel? Dan hou je best de wiskundige prognose in het achterhoofd. Jean-Pierre Ottoy, prof aan de universiteit Gent en zaakvoerder van het statistiekenbureau Statter, berekende op drie speeldagen van het slot van PO1 de titelkansen van Club, Anderlecht en Standard. De twee punten voorsprong van Club Brugge op Anderlecht geven aan dat blauw-zwart de moed hoog mag houden. "Club Brugge heeft nog altijd ruim twee kansen op drie op de titel", zegt Ottoy. De kans dat ze alsnog derde worden en naast de CL-kwalificatie grijpen, is amper 6%. Maar de 1-2-zege van Anderlecht op Club wijzigde het beeld wel drastisch. Voor die topper maakte Club nog 88% kans op de titel. Anderlecht verhoogde door de zege stevig zijn kans op de titel , van 8% naar 19%. Standard profiteerde mee en zag zijn titelkans verdrievoudigd, van 4 naar 12%.

Bij de scenario's hield Ottoy rekening met de regels rond de puntenhalvering en dat bij gelijke punten de stand na de reguliere competitie de doorslag geeft. Vorm, blessures of thuisvoordeel tellen niet mee. Ottoy: "De kans op winst, verlies of gelijkspel is gelijk begroot. Standard is nu wel in vorm, maar hoe breng je dat in rekening? Een reeks kan ook afbreken. Neem AA Gent, dé ploeg in vorm na twee speeldagen in PO1. Ze wonnen op Anderlecht en tegen Club, daarna haalden ze nog maar één punt."

Spanning om plaats 4

De berekening toont ook dat de strijd om plekken vier en vijf nog alle kanten uit kan. Charleroi heeft de beste kaarten om plek vijf en het barrageduel voor Europees voetbal te vermijden, maar ook AA Gent en RC Genk mogen nog hopen op de vierde plaats. Ottoy geeft toe dat hij niet de waarheid in pacht heeft. "Voetbal blijft onvoorspelbaar... Maar wiskundig gezien staat Club er nog altijd goed voor."