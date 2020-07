Club Brugge heeft winger Bright Samuel bijna beet, QPR-manager: “Deal nog niet rond, maar onderhandelingen zijn vergevorderd” TTV/KTH

18 juli 2020

20u59 26 Jupiler Pro League Zijn voornaam en statistieken zijn veelbelovend. Bright Osayi-Samuel (22) moet de eerste zomertransfer van Club Brugge worden. Blauw-zwart betaalt om en bij de 5 miljoen euro aan Queens Park Rangers voor de Nigeriaanse vleugelspits, die op termijn Dennis of Diatta moet vervangen.

De deal is nog niet afgerond, maar dat lijkt een kwestie van dagen. Club Brugge en QPR voeren verregaande onderhandelingen over Osayi-Samuel, die zelf al overtuigd is van de stap naar de Belgische landskampioen. Club vindt de vraagprijs van ongeveer 5,5 miljoen euro aan de hoge kant, verwacht wordt evenwel dat beide partijen elkaar snel zullen vinden. Volgens Engelse bronnen werd begin dit kalenderjaar al een bod van ruim 3,4 miljoen euro geweigerd, maar dat wil blauw-zwart niet bevestigen. Intussen verlengde Osayi-Samuel zijn contract tot 2021 en noteerde hij de, al dan niet vage, interesse van Southampton, Burnley, West Ham en Norwich.

De winger zat alvast niet in de selectie voor de match tegen Millwall. QPR-manager Mark Warburton reageerde al op de afwezigheid van z'n aanvaller: “Bright heeft gisteren met ons getraind om vandaag te starten, maar de onderhandelingen zijn nu in een vergevorderd stadium. Ik moest een grote naam van het wedstrijdblad houden. Het was een kwestie van in ieders belang te handelen. Er is sterke interesse van een Belgische club.” De ckub staat op het punt om Nigeriaan toestemming te geven om naar België te reizen.

5 goals, 9 assists

Osayi-Samuel was dit seizoen goed voor 5 goals en 9 assists in 36 matchen in de Championship, waar hij tot één van de sensaties gerekend wordt. Gisteren werd hij uit voorzorg uit de wedstrijdselectie voor dit weekend gelaten, mogelijk reist hij vandaag al naar Brugge voor zijn medische test. De Nigeriaanse vleugelspeler, die voornamelijk op rechts brokken maakt, past perfect binnen de transferpolitiek van de Bruggelingen. Hij is snel, dribbelvaardig en voldoende doelgericht. Bovendien jong genoeg om op termijn met forse winst doorverkocht te worden. Net als Izquierdo, Limbombe, Danjuma en straks wellicht ook Dennis en Diatta. Pluspunt bij Osayi-Samuel: zijn duelkracht en atletisch vermogen - ‘t is geen lichtgewicht zoals bovengenoemde spelers.

Het verhaal van de in Engeland geboren Nigeriaan is op zijn zachtst gezegd bijzonder. Opgegroeid in Zuid-Londen zat hij op zijn 15de zonder club. Doorgestuurd bij Charlton, onvoldoende voor West Ham en afgetest bij Norwich City. Het bescheiden Blackpool wierp hem een reddingsboei toe, de club die hem in 2017 voor een prikje aan QPR verkocht. Vorig seizoen veroverde Osayi-Samuel een basisplaats, dit seizoen groeide hij uit tot een absolute smaakmaker bij de Hoops. “Ik wil iedereen tonen dat ik de beste ben op mijn positie”, aldus de aanvaller onlangs in een interview.

Edmilson?

De komst van Osayi-Samuel sluit die van Edmilson niet plots uit. Al blijft diens dossier - mede door de halsstarrigheid van zijn Arabische club Al Duhail - uiterst complex.

