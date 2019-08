Club Brugge geraakt niet voorbij Eupen en is maximum kwijt YP

16 augustus 2019

22u23 26 Club Brugge CLU CLU 0 einde 0 EUP EUP KAS Eupen Jupiler Pro League Club Brugge is zijn maximum kwijt. Thuis tegen Eupen kwam het thuis verrassend genoeg niet verder dan een scoreloos gelijkspel. Meer nog: in de tweede helft kwam blauw-zwart zelfs nog enkele keren goed weg.

Drie wijzigingen bij Clement na de knotsgekke Europese verplaatsing in Kiev. Deli was geblesseerd, Vormer en Mata zaten op de bank. Enter Mitrovic, Schrijvers en Vlietinck, maar ook met dat nieuwe trio kwam Club zwak voor de dag. Het had de bal wel in de eerste helft, maar Eupen-doelman De Wolf moest in die eerste 45 minuten nooit aan de bak. ’t Zegt genoeg, 0-0 was dan ook een logische ruststand.

Clement greep in en Vormer en Mata kwamen Schrijvers en de geblesseerde Mechele vervangen. De vlam leek in de pan te slaan en Club moest altijd een strafschop hebben gekregen na een charge van Koch op Vormer. Zowel scheidsrechter Van Driessche als zijn VAR zagen er geen graten in, Jan Breydel –terecht- op de achterste poten. Maar dat was het eigenlijk op aanvallend vlak van Club, dat nog van geluk mocht spreken dat eerst Lazare en nadien Bautista verzuimden de trekker over te halen. Club blijft zo leider met tien op twaalf, Eupen boekte zijn tweede puntje dit seizoen. Een bemoedigend resultaat voor de jongens van Benat San José.

Meer over Club

sportdiscipline

voetbal

sport

Vormer

Clement

Eupen

Mata