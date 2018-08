Club Brugge freewheelt met flitsende Danjuma voorbij zwak Kortrijk naar 9 op 9, ook Schrijvers scoort MDB

10 augustus 2018

21u20 25 Club Brugge CLU CLU 3 einde 0 KVK KVK KV Kortrijk Jupiler Pro League Neen, veel moeite had Club Brugge niet om Kortrijk opzij te zetten. Al na acht minuten was de wedstrijd gespeeld nadat een flitsende Arnaut Danjuma er twee in het mandje had gelegd. Ook Siebe Schrijvers pikte nog een treffer mee, zijn eerste voor Club. Kortrijk leek van zijn kant dan weer een oefenwedstrijd af te haspelen.

Waar Antwerp vorige week het Kortrijkse slot niet van de grendel kreeg, vond blauw-zwart (met Siebe Schrijvers in de plek van Wesley) vanavond de sleutel al na drie minuten. Met dank aan Danjuma. De Nederlander schudde een eerste van vele versnellingen uit zijn kuiten om dan met rechts het leer perfect in het zijnet te plaatsen. Een gewaarschuwd man is er twee waard, niet op de rechterflank van Kortrijk. Een handvol minuten later deed Danjuma zijn kunstje gewoon over. Met hetzelfde resultaat. 2-0, na acht minuten sloeg Kortrijk de boeken al toe. Glen De Boeck keek ietwat angstig toe vanop zijn bank.

Arnaut ‘Danjuma’ Groeneveld flitste verder, Vanaken krulde na een ‘panna’ een vrije trap op de bovenkant van de lat. In het tweede bedrijf nam Siebe Schrijvers de fakkel van Danjuma kortstondig over. De 22-jarige Limburger bedankte Ivan Leko voor het vertrouwen met een bijzonder fraaie dribbel en dito afwerking. Schrijvers klopte eens fier op het clubembleem. Geen Wesley? Dan doen de nieuwkomers het maar. De negen op negen is een feit, al zal de tegenstand voor blauw-zwart er de komende weken wel een pak sterker op worden.