Club Brugge en Standard houden het op 1-1 na flauwe topper YP/TTV

27 oktober 2019

16u23 2 Club Brugge CLU CLU 1 einde 1 STA STA Standard Jupiler Pro League Weinig opwindende topper vanmiddag in Jan Breydel, waar Club Brugge nooit herstelde van een vroege achterstand. Standard deed het prima, maar liet voor de rust na de match te beslissen.

Vijfde en laatste topper in eigen huis voor Club Brugge - tevens de honderdste thuismatch in de geschiedenis tegen Standard. “Michel Preud’homme kan mij niet meer verrassen”, meende Clement in de aanloop van de match - zelf gaf hij de voorkeur aan Okereke, die Dennis naar de bank verwees. Preud’homme koos voorin voor Mpoku, gesteund door twee ex-Bruggelingen - Lestienne en Oulare.

Clement was naar eigen zeggen niet te verrassen, zijn spelers wél. Amper afgetrapt zonderde Lestienne de doorgebroken Amallah af voor Mignolet, maar de doelman reageerde alert en kwam gepast tussen. Uitstel van executie. Opnieuw Lestienne met de goeie dieptepass, deze keer legde Bastien de bal wel netjes voorbij Mignolet tegen de touwen. Prima start van de Luikenaars, die met de voorsprong op zak fel inzakten. Club werd het voetballen belet. Wat volgde was een dramatische eerste helft van de Bruggelingen, die niet één halve kans bijeen voetbalden. Standard was wél dicht bij een doelpunt. Vijf minuten voor de pauze vergat Oulare een heerlijk balletje van Lestienne met de hak te verzilveren en op slag van rust kopte de sterke spits een nieuwe mogelijkheid van dichtbij over. Standard vergat de voorsprong te verdubbelen, Club droop af na een erbarmelijke vertoning.

Clement greep in - Balanta en Diagne kwamen in de plaats van Rits en Tau. Een dubbele wissel die meteen opleverde. Balanta stuurde Vormer in de hoek, die in één tijd de vrijstaande Okereke vond. De tot dan onzichtbare spits werkte de bal met enige moeite voorbij Bodart, goed voor de snelle gelijkmaker van Club. De thuisploeg nam nu de bovenhand, al leidde dat niet tot kansen. Daarvoor waren onder anderen Diatta, Vanaken en Okereke te zwak. Enkel een hard schot van Diagne zette Bodart aan het werk, verder kwam blauw-zwart lange tijd niet. In de absolute slotfase was de ingevallen Avenatti er nog dicht bij, maar zijn schot ging net naast.

Geen winnaar zondagmiddag en dus behoudt Club Brugge de voorsprong van drie punten. Zeker voor de Rouches zat er meer in - denk maar aan de twee goeie kansen op slag van rust op de 0-2. Club krijgt woensdag een herkansing aan de Gaverbeek, Standard ontvangt dan Waasland-Beveren.