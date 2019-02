Club Brugge een penalty ontzegd op winner in slotfase: “Als dit geen clear error van de ref was, wat dan wel?” ODBS

03 februari 2019

18u33

Bron: Telenet PlaySports 0 Jupiler Pro League De ‘Slag om Vlaanderen’ was een bitsige, met rode kaarten voor Essiti en Dennis. En met ook opnieuw VAR-controverse. In minuut 89 liep Birger Verstraete in de eigen zestien Hans Vanaken pardoes omver. Videoref Kris Bellon greep niet in en liet de fase aan de interpretatie van Bram Van Driessche over die niet floot.

“Ik ben altijd al pro-VAR geweest, maar in die fase had Verstraete toch duidelijk niet de intentie om de bal te spelen?” wond Leko zich op bij Telenet PlaySports. “Als dat geen clean error van de scheidsrechter is, wat dan wel? In deze matchen op het scherpst van de snee zijn zo’n beslissingen cruciaal. Op basis van de kansen over de hele match, verdienden wij de zege.”

In de studio van Telenet PlaySports gaven ze Leko gelijk: “Dit is een clear error”, oordeelde ook Jacky Mathijssen. Degryse: “Ik vermoed dat de videoref hier oordeelt: ‘de verdediger doet dat niet met opzet, dus laten we het over aan de interpretatie van de ref en is het geen clear error. Maar natuurlijk loopt hij ‘m wel degelijk met opzet omver. Dan houdt het op.”

Over de rode kaarten was er geen discussie in de studio, wel was er niemand die Essiti begreep. Een uur lang was Gent de betere, tot de rode kaart het aanzien van de partij veranderde. “Op zes minuten tijd twee keer geel pakken, onbegrijpelijk”, vond Marc Degryse. “Zeker omdat het ook twee fouten waren die niet nodig waren. De eerste was nog een lichte, maar die kan je als scheidsrechter zeker geven. En die tweede fout op Vormer, terecht dat je daar een tweede geel voor geeft.” Jacky Mathijssen, ook bij PlaySports: “Zo dom die tweede charge, zeker omdat hij zijn eerste gele kaart toch nog niet vergeten kan zijn? Hij had ze vijf minuten eerder gepakt... De rode kaart voor Dennis is wat vreemd omdat hij die met een offensieve actie maakt, maar ook terecht.”

Degryse: “Niet de eerste keer dat Dennis er zo zwaar invliegt. Tegen Charleroi had hij ook altijd rood moeten krijgen voor een fout op Martos. Een fase die toen nota bene door ref werd herbekeken na tussenkomst van de VAR, maar slechts geel opleverde...” Degryse vond ook dat Sørloth altijd de 0-2 had moeten maken. “Die bal had hij met de binnenkant van de voet in doel moeten leggen. Die fase is ook in zijn hoofd blijven hangen en daarna was zijn match om zeep.”

Ook voor Jess Thorup was de rode kaart voor Essiti een breekpunt. “Nadien veranderde alles en kwamen we onder druk. Logisch, met die zware partij van woensdag in Oostende in het achterhoofd. Onze intensiteit en snelheid werd heel wat minder na dat uur. Maar soms moet je tevreden zijn met één punt. Akkoord, als het tegenzit vallen we dit weekend nog uit de top zes, maar ik denk dat we er toch een perfecte maand opzitten hebben: 7 op 9 en de bekerfinale bereikt. De strijd om Play-Off 1 wordt gewoon nog een heel lange.”