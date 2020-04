Club Brugge breekt ook contract Brandon Mechele open NP

20 april 2020

17u21 0 Club Brugge Na Charles De Ketelaere (19) nu Brandon Mechele (27) – nog een rasecht jeugdproduct van Club Brugge. De 1-voudige Rode Duivel heeft – net als CDK – zijn contract met één jaar verlengd, tot 2023. Club maakte het nieuws zelf (subtiel) bekend via een nieuw filmpje op hun social media.



Blauw-zwart houdt dus vast aan wat goed is. Mechele groeide onder Leko uit tot een sterkhouder achterin. In die mate zelfs dat bondscoach Roberto Martínez hem intussen al meer dan jaar consequent oproept voor de nationale ploeg.

Mechele debuteerde in mei 2013 voor Club en brak in het daaropvolgende helemaal door. Na een korte passage bij STVV in 2017 begint hij straks aan zijn negende seizoen in de A-kern van blauw-zwart.

