Club Brugge - Antwerp in cijfers: kan Bölöni het Brugse bastion slopen? Dieter Peeters

09u00 2 Photo News Jupiler Pro League Straks (14u30) vindt de 76ste Club Brugge - Antwerp plaats. Blauw-zwart haalde het in eigen huis 41 keer, Antwerp slechts 17 keer en 16 keer eindigde het duel in een gelijkspel. De uitdaging voor Antwerp wordt nog groter als we de thuisreputatie van Club Brugge bekijken. Op Jan Breydel bleven de Bruggelingen al 34 wedstrijden op rij ongeslagen. Antwerp pakte wel, op Club Brugge na, de meeste punten op verplaatsing dit seizoen. Bölöni en zijn jongens behaalden al tien punten uit vijf uitwedstrijden.

Vroege vogels bij Club

Antwerp kan maar beter goed opgewarmd aan de wedstrijd beginnen, want Club Brugge scoorde al 6 van hun 25 doelpunten in het openingskwartier. Sterker nog: 12 van de 25 doelpunten, bijna de helft dus, vielen in het eerste half uur. The Great Old heeft alleszins de gewoonte om defensief scherp te starten. Het kreeg dit seizoen nog maar 5 doelpunten binnen in de eerste helft.

Photo News

Aartsgevaarlijk Antwerp in het slot

De Antwerpenaren toonden zich vooral op het einde van de wedstrijd trefzeker. Al 8 van hun 18 goals maakte Antwerp in het laatste kwartier, inclusief extra tijd. Die offensieve drang op het einde van de wedstrijd gaat wel gepaard met een zwakkere defensie, want Bolat slikte 9 van zijn 14 doelpunten in de tweede helft.



Photo News

Gevaarlijke Brugse hoekschoppen

Van die 25 doelpunten maakte Club er al 10 op stilstaande fase, dat is het meest van alle eersteklassers. Vossen zette al drie strafschoppen om, maar vooral de 7 doelpunten na een hoekschopfase vallen op. De traptechniek van Vormer in combinatie met de Brugse luchtmacht levert dus heel wat gevaar op. Antwerp kreeg echter nog maar één doelpunt tegen na een hoekschop. Afwachten dus wie het haalt in de lucht.

Wie eerst scoort, wint?

Oulare en co kunnen maar best eerst scoren, want anders wordt het heel moeilijk voor Antwerp. Van de 4 wedstrijden waarin de oudste club van het land op achterstand kwam, kon het er maar één winnen. Club Brugge van zijn kant won alle negen wedstrijden waarin het op voorsprong kwam.

BELGA