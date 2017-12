Club Brugge à la Barça bij 0-3: Diaby scoort na 35 (!) passes Tomas Taecke

00u19 230 rv Jupiler Pro League Het derde doelpunt van Club Brugge was om een bijzondere reden heel speciaal. Aan de 0-3 van Abdoulay Diaby gingen maar liefst 35 passes van blauw-zwart vooraf, een balwisseling om u tegen te zeggen.

Club speelde het leer gedurende 1 minuut en 20 seconden rond (vanaf 59'53" tot 61'13") vooraleer Cools de bal voor doel zwiepte en Diaby die voorbij Coosemans tegen de touwen trapte. Bij Club was men zelf verbaasd over de knappe voorbereiding van die derde goal: "We hebben er niet bij stilgestaan", aldus Stefano Denswil. "35 is wel heel veel. Het is een goed teken dat we geduldig naar de oplossing zoeken en die uiteindelijk ook vinden." Leko: "Hoeveel baltoetsen we voor de derde goal hadden? 25? 35, echt? Niet alleen bij de goal, maar ook bij andere doelkansen die we kregen, deden we het goed. Het zijn dingen van op de training. Veel beweging, flankwissels, een drietal spelers die de ruimte inlopen... Misschien kan ik dit tonen bij de debriefing van de wedstrijd. (lacht)"

De actie begon bij Poulain en eindigde bij Diaby, die zijn zevende van het seizoen lukte. Daarmee is de Malinees sinds gisteren de beste schutter van Club in de competitie, gevolgd door Dennis (6), Vormer, Vanaken, Vossen en Wesley (5).

Bij wie passeerde de bal?

Poulain 7x

Mechele 6x

Clasie 4x

Denswil 4x

Vanaken 4x

Cools 3x

Limbombe 2x

Vormer 2x

Vossen 2x

Diaby 1x

Butelle 0x

• 35 haltes

• 72 baltoetsen

• 80 seconden