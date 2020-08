Club blijft op de dool: titelhouder verliest ook van Beerschot, dat met perfect rapport mee aan de leiding blijft YP/KDC

23 augustus 2020

17u50 36 Club Brugge CLU CLU 0 einde 1 BEE BEE Beerschot Jupiler Pro League Verrassing op Jan Breydel, waar de kampioen van 1B die van 1A klopte. Het was de onvermijdelijke Raphael Holzhauser die een uitgekookt Beerschot de zege bezorgde tegen een matig Club Brugge. Zo blijft Beerschot (negen op negen als debutant!) op wolkjes lopen, terwijl Club op zoek is naar de uitweg uit het sukkelstraatje.

Het schot dat Mats Rits in minuut 45 lanceerde – richting tweede ring van het lege Jan Breydelstadion - vatte de eerste helft van Club Brugge perfect samen. Blauw-zwart was voor de rust te weinig geïnspireerd om een goed georganiseerd Beerschot uit verband te spelen. De bezoekers hadden hun zaakjes op defensief vlak alwéér prima in orde. In balverlies zakte tweede spits Tissoudali trouwens nog verder mee in dan normaal.

Maar, en dat moet ook gezegd, Beerschot kwam niet zomaar de bus parkeren. Eens de mannen van trainer Losada de bal veroverden, probeerden ze er ook voetballend uit te komen. Dat leidde al vroeg in de match voor doelgevaar via Noubissi. Zijn poging belandde via het been van gelegenheidsverdediger Balanta op de paal. Even schrikken voor Club.

De thuisploeg reageerde met een terecht afgekeurde goal van Vormer en een schuiver van die zelfde Vormer. Terwijl Club wat steriele druk ontwikkelde, viel het doelpunt aan de overkant. Na een Brugs misverstand aan de middellijn kon Noubissi kort voor het half uur man-in-vorm Holzhauser diep sturen en die werkte beheerst af. Daar moest het team van Philippe Clement even van bekomen. Voor de pauze kwam er nog een verraderlijk schot uit de tweede lijn van Sobol, maar dat was het dan ook.

In het begin van de tweede periode probeerde Brugge de druk op te voeren en het tempo op te drijven. Met Okereke en De Ketelaere kwamen er ook al vlug twee nieuwe offensieve krachten. Beerschot hapte even naar adem – het vele loopwerk kostte krachten – maar weigerde zomaar te plooien. De fase waarbij maar liefst drie Beerschotters zich voor een schot van Badji gooiden, was exemplarisch voor de overgave waarmee de Antwerpenaren voetbalden. Het paars-witte blok zakte nog een beetje lager, maar alles wel beschouwd kwam Club toch tot weinig of geen uitgespeelde kansen.

In de slotfase kwam Beerschot opnieuw wat meer uit de omknelling. Club stak via de ingevallen Krmencik nog een paar keer de neus aan het venster, maar bezoekend doelman Vanhamel gaf geen krimp. Zo won Beerschot voor het eerst sinds 2009 op het veld van Club Brugge. Toen stond Philippe Clement nog in de defensie bij de Kielenaars… Nu heeft Clement duidelijk andere dingen aan zijn hoofd.

