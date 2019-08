Club beloont smaakmaker: Hans Vanaken verlengt tot 2024 Niels Poissonnier en Tomas Taecke

09 augustus 2019

16u13 86 Jupiler Pro League Het ene statement zindert nog na en daar is het volgende al. Na de stunttransfer van Simon Mignolet pakt Club ook uit met een nieuw contract voor Hans Vanaken (26). De spilfiguur van blauw-zwart tekent bij tot juni 2024. Niet eens een jaar nadat hij een sterk verbeterde overeenkomst tot 2023 kreeg.

Op de mediadienst van Club draaien ze dezer dagen overuren. Naar het voorbeeld van het bestuur – hoeveel uren zouden voorzitter Bart Verhaeghe en CEO Vincent Mannaert eigenlijk slapen?

Na de uitgebreide mediacampagne rond het aantrekken van Simon Mignolet – foto’s, filmpjes, Facebook-lives, Instastories... – volgde zonet een nieuw creatief filmpje. Eén met Hans Vanaken in de hoofdrol en als climax: zijn tweede contractverlenging in elf maanden tijd.

History in the making… #VanOns pic.twitter.com/zYgBH8pTw7 Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

De vorige, in september vorig jaar – out of the blue aangekondigd tijdens de spelersvoorstelling in Knokke – was gedateerd. Vanaken is anno 2019 veel meer dan de draaischijf van Club Brugge. Hij is intussen ook Rode Duivel, Gouden Schoen, tweevoudig Profvoetballer van het Jaar en uittredend assistkoning. Nooit waren zijn statistieken beter dan vorig seizoen: 14 competitiegoals en 17 assists. Daarbij kwamen ook nog twee treffers in de Champions League en een beslissende goal in de Supercup.

Vanaken, die er nooit een geheim van gemaakt heeft tot het einde van zijn carrière bij Club te blijven, wordt daar nu dus voor beloond. Een nieuw vijfjarig contract is zijn deel, waarbij ook de cijfertjes nog een stuk aantrekkelijker ogen. Tot blijdschap van zijn coach, Philippe Clement. “We weten allemaal dat Hans superbelangrijk is. Hij is de Gouden Schoen en de spelmaker van onze ploeg. De man van de laatste pass en van de doelpunten – dat heeft hij de voorbije weken bewezen. Ik ben er trouwens van overtuigd dat zijn statistieken nóg beter zullen worden. Misschien zal hij minder baltoetsen hebben dan vorig jaar, maar het zullen wel belangrijkere zijn. Want deze manier van spelen is op Hans zijn lijf geschreven. Kijk, vorig jaar stond hij bij momenten linksback. Dat zal nu niet meer het geval zijn. Natuurlijk heeft elke coach zijn eigen ideeën en principes – er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden. De ene is niet beter dan de andere, maar het is duidelijk dat zijn rol nu anders is. Hans smijt zich ook in dit verhaal en hij haalt er veel rendement uit. Dat voorspelt veel moois voor de toekomst.”