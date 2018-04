Club als een kampioen (maar het scoort niet) Stephan Keygnaert

08 april 2018

21u57 0 Jupiler Pro League Klinkt zo'n titel boven dit stuk als een vreemde beschrijving voor een ploeg die verloren heeft? Is het AA Gent oneer aandoen? Net niet. Net omdat Club Brugge een uur zó dominant was tegen zó een sterk elftal, verdient blauw-zwart alle krediet. Club hoeft niet zenuwachtig te worden.

Als je Anderlecht zag op Charleroi en je ziet Club Brugge op AA Gent - nóóit wint paars-wit toch de topper van komende zondag? Akkoord, Club was in Gent de eerste twintig minuten nergens. Achteruit geduwd door de pressing en de bluf van de thuisploeg, die veel mensen in het offensief gooide. Kalu scoorde, Gigot en Dejaegere hadden een tweede kunnen maken. Twintig minuten swingpaleis met fusées op de flanken en een ambetanterik diep in de spits. De Ghelamco Arena vibreerde. Meneer de burgemeester vond dit wel fijn.

