Clements nummer 50 bij Club Brugge uitgerekend tegen ex-club Beerschot: “Ze moeten geen cadeaus verwachten” NP/LUVM/JSe

22 augustus 2020

09u16 0

50. And counting. Uitgerekend tegen zijn ex-club Beerschot staat Philippe Clement (46) voor de vijftigste keer als volwaardige T1 van Club Brugge voor zijn dug-out. Zijn tussentijdse balans is er alvast één die mag gezien worden. In eigen land verloor Clement alleen nog maar van Antwerp (2x, waaronder de bekerfinale) en Charleroi. De overige verliespartijen waren tegen kleppers als Champions Leaguefinalist PSG (2x), Real Madrid en Manchester United. Z'n grootste overwinning bij Club behaalde hij dan weer tegen STVV (6-0) - intussen al meer dan een jaar geleden. 98 op 147. Dat is 67 procent.

Nummer 50 - de twee duels die hij destijds als interim-coach van blauw-zwart mocht leiden, tellen we niet mee - maakt in ieder geval sentimentele gevoelens los. Clement stopte in 2011 als profvoetballer bij Germinal Beerschot. Het wordt zijn allereerste optreden als coach tegen zijn ex-club.

"Beerschot is een verrijking voor 1A, zowel sportief als binnenkort hopelijk ook qua sfeer. Hun 6 op 6 hebben ze niet gestolen, de mannen van Hernan Losada waren twee keer duidelijk de betere ploeg. Maar eigenlijk ben ik niet geheel objectief in deze materie. Willen of niet, zo'n match tegen de ploeg waar mijn spelerscarrière begon en eindigde, zorgt voor een dosis nostalgie. Misschien omdat het mijn allereerste keer als coach tegen Beerschot wordt. Van de club zelf ken ik eigenlijk alleen Joske (de legendarische materiaalman, red.) nog, maar veel van mijn vrienden zijn 'diehards' van het Kiel. Ze moeten geen cadeaus verwachten. Hoe ik Holzhauser wil neutraliseren? Ik heb mijn plannetje, maar de 'vijand' luistert mee, hé."