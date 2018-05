Clement: “Zulte Waregem is een ploeg met play-off 1-kwaliteiten” Kjell Doms

25 mei 2018

16u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jupiler Pro League Racing Genk ontvangt zondagavond Zulte Waregem met als inzet het allerlaatste Europese voorronde-ticket. Philippe Clement wikt en weegt de kansen van zijn team tegen Essevee. “Meer talent is in een finale geen garantie op succes.”

Europa in of niet. Dat staat er zondagavond op het spel voor Zulte Waregem en Racing Genk. Een finale, met het Limburgse thuisvoordeel misschien wel als doorslaggevende factor. “Ik weet niet of je kunt stellen dat wij de favoriet zijn”, zegt Clement. “We hebben onze thuisreputatie sinds Nieuwjaar zeker opgekrikt, maar Zulte Waregem heeft getoond dat het een ploeg met play-off 1-kwaliteiten is. In play-off 2 staken ze er met kop en schouders bovenuit. Ook die wedstrijd tegen Lokeren was indrukwekkend. Als je 83 minuten met een man minder speelt, maar er toch nog in slaagt om je te kwalificeren dan is dat heel knap. Ik verwacht sowieso een pittige wedstrijd met twee ploegen die vol voor de overwinning zullen gaan.”

Racing Genk heeft natuurlijk wel het voordeel dat het tien play-off 1-wedstrijden in de benen heeft, de intensiteit en het ritme ligt daar een pak hoger dan in play-off 2. Het is geen toeval dat van de zeven finales de ploeg die uit play-off 2 komt er nog maar één keer in geslaagd is om de ploeg uit play-off 1 te kloppen, Racing Genk deed het in 2010 door STVV te kloppen. “Dat klopt, maar ik denk ook niet dat er al een ploeg is geweest die 28 op 30 heeft gehaald in play-off 2 zoals Zulte Waregem nu gedaan heeft”, countert Clement. “Het tempo ligt hoger in play-off 1 dat is duidelijk en wij gaan dat ook proberen mee te nemen in die wedstrijd.” Toch blijft Clement voorzichtig. “Zulte Waregem heeft met Harbaoui de topschutter in huis en ook De Pauw, Bongonda, Kaya en Olayinka kunnen voor veel gevaar zorgen. Ik denk dat wij individueel iets meer talent hebben, maar in een finale is dat geen garantie op succes.”