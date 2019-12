Clement: “Zijn hier terechtgekomen in een modderpoel, daar hadden we niet op gerekend” LPB

22 december 2019

17u12 0

Philippe Clement noemde zichzelf een fiere coach na het duel in Gent. “Ik ben heel trots op de ploeg, ja. AA Gent wilde profiteren van het feit dat wij donderdag nog gespeeld hadden en startte furieus. Daar zijn we heel goed mee omgegaan. Na rust hadden we het beste van het veldspel, de beste kansen en ook de beste fysieke toestand.”

De vroege vervanging van Percy Tau - de Zuid-Afrikaan moest al na 35 minuten naar de kant - weet Clement aan het zware veld. “We zijn hier in omstandigheden terechtgekomen waar we niet op hadden gerekend. Het veld was een modderpoel waar nauwelijks op kon worden gevoetbald. Percy had het heel moeilijk, dit is niet zijn soort voetbal. Ik heb hem gewisseld om vooraan meer de bal te kunnen bijhouden.”

Voor Club rest voor de winterstop nog een thuisduel tegen Zulte Waregem. “We gaan er alles aan doen om de drie punten thuis te houden, maar dat wordt niet makkelijk. Ik heb altijd gezegd dat Zulte Waregem tot het einde gaat meedoen voor de top zes. Ze hebben dit weekend bovendien verloren. Dan weet je dat er een reactie wordt geëist.”