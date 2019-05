Clement voor mogelijk titelduel: "Hoef tussenstand in Luik niet te weten" XC

15 mei 2019

14u55

Bron: Belga 0 Jupiler Pro League Philippe Clement oogde ontspannen, één dag voor de mogelijke titelwedstrijd van Racing Genk op het veld van Anderlecht. De Limburgers kunnen landskampioen worden in het Constant Vanden Stockstadion, indien ze een beter resultaat kunnen voorleggen dan Club Brugge dat op hetzelfde moment speelt bij Standard. "Maar ik wil niet op de hoogte gehouden worden van het resultaat op Sclessin", verraste Clement. "Rekenen is in het voetbal altijd gevaarlijk."

De coach van Racing Genk kan opnieuw op een volledig fitte kern rekenen. Hij nam dan ook 23 spelers op in zijn voorlopige selectie. "Ik hak pas morgen alle knopen door", begon Clement. "Iedereen traint goed en verdient zijn selectie. Ik laat dan ook niemand thuis. De spelersgroep is nog fris genoeg. Ik voel heel veel zin, heel veel gretigheid binnen de groep. De kwaliteit op training ligt hoog."

Clement kwam ook nog even terug op de 3-2-nederlaag afgelopen zondag in de topper bij Club Brugge. "Het is spijtig dat we die match verliezen. Dat was absoluut niet nodig. We hebben niet ons mooiste voetbal gespeeld in Brugge, maar ook Club heeft al betere duels gespeeld. Ze hebben ons in de tweede helft twintig minuten weggespeeld, maar daarna zijn wij wel weer opgestaan. Dat die 3-3 niet valt is een kwestie van centimeters. Details hebben - zoals steeds - het resultaat bepaald."

"Na de nederlaag in Brugge hebben mijn spelers ook meteen de knop omgedraaid. Ik heb een heel nuchtere groep, die door een resultaat heen kan kijken. Morgen op Anderlecht gaan we weer honderd procent voor de drie punten, dat is al het hele seizoen onze filosofie. We zouden wel vanuit de organisatie kunnen spelen, maar dat is tegen de spelers hun natuur."

Clement verklaarde ook nog tijdens de wedstrijd niet te willen weten wat de tussenstand is in Luik. "Het volstaat voor mij om het resultaat na de match te weten. Tijdens een wedstrijd kan je toch niet rekenen. Het is gevaarlijk om dan voortdurend op de hoogte gehouden te worden. Een late goal in de andere wedstrijd kan dan je hele tactiek omgooien. Ik ben er echt helemaal niet mee bezig."

De coach van Racing Genk eindigde zijn perspraatje met enkele lovende woorden over tegenstander Anderlecht. "Sinds hun trainerswissel zijn ze beter geworden", besloot Clement. "Ze hebben maar één duel sinds het overnemen van Belhocine verloren en dat was dan nog nipt in Brugge (1-0). Belhocine past zich meer aan aan de tegenstander en gaat uit van een sterke organisatie. Daarbovenop komen nog enkele voetballers die heel goed aan de bal zijn. Ik heb veel respect voor zijn werk."

Berge: “Enkel de zege telt”

Ook Sander Berge, sterkhouder op het Genkse middenveld, leek één dag voor de mogelijke titelwedstrijd van de Limburgers op het veld van Anderlecht, nauwelijks stress te kennen. “Wij haspelen gewoon ons parcours af. Als dat morgen al volstaat om kampioen te worden, zal ik blij zijn. Als dat niet zo is, moet het zondag gebeuren”, liet de standvastige Noor noteren.

Berge hoeft - net als zijn coach - tijdens de wedstrijd geen tussenstand te weten van het duel tussen Standard en Club Brugge, tegelijkertijd op Sclessin. Indien Genk een beter resultaat dan Club Brugge haalt, zijn de Limburgers voor de vierde keer landskampioen. “Onze focus ligt op Anderlecht. Wat daar gebeurt, is belangrijk”, opende Berge. “Na de wedstrijd zien we dan wel wat het geworden is in Luik, of we al kampioen zijn of niet. Ik ben er persoonlijk ook nog niet mee bezig. Ik wil enkel en alleen die drie punten daar pakken. Mentaal zijn deze play-offs een heel slopende competitie, maar er zijn geen excuses om morgen niet opnieuw vol voor de zege te gaan.”

De Noor was toch ook op zijn hoede voor tegenstander Anderlecht. “Het is qua stijl een heel ander team dan Club Brugge, maar elke wedstrijd in deze play-offs is moeilijk”, vervolgde Berge. “Ook tegen Anderlecht zullen we oplossingen moeten zoeken én vinden. Ze spelen onder hun nieuwe coach met veel enthousiasme en behalen betere resultaten. Maar wij willen ook opnieuw het beste Genk tonen, het Genk dat dominant voetbal speelt. Daar zijn we heel gemotiveerd voor. De coach heeft ons spelgewijs voorbereid op alle mogelijke scenario’s. We zijn er klaar voor.”