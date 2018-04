Clement: "Revanche? Dan ben je enkel bezig met de tegenstander" Genk ontvangt morgen Standard in heruitgave van de bekerfinale Kjell Doms

15u55 0 Jupiler Pro League Racing Genk en Standard zorgen morgen in play-off 1 voor een heruitgave van de bekerfinale. De Limburgers moeten winnen om opnieuw in het spoor van de Rouches te komen. “Tegen Standard creëer je nooit veel kansen, de efficiëntie moet dus omhoog”, zegt Philippe Clement.

Staat deze wedstrijd voor jou in het teken van de revanche?

Clement: “Ik ben niet iemand die heel erg focust op revanche. Het is gewoon opnieuw een wedstrijd waarin we punten willen halen. Als je bezig bent met revanche, dan ben je enkel bezig met de tegenstander en niet met je eigen spel. Uiteraard willen we die wedstrijd winnen, maar of je nu wint of verliest, die beker gaan we niet meer krijgen. Dus het bekerverhaal is afgesloten voor mij, vanaf nu draait het enkel nog om de play-offs.”

Genk pakt 0 op 9 dit seizoen tegen Standard, hebben jullie daar lessen uit getrokken?

(Lacht) “Ikzelf heb maar één wedstrijd tegen Standard gehad hé. Komt er ook nog eens bij dat er bij hen heel veel veranderd is tijdens de winterstop. Als er een les is die wij getrokken hebben, dan is het wel dat je tegen Standard nooit veel kansen zult creëren. Zij focussen vooral op het afbreken van het voetbal van de tegenstander. Dus we zullen vooral efficiënter moeten zijn. Dat was trouwens ook de les na de wedstrijd tegen Club Brugge. Daar krijgen wij ook de beste kansen, maar uiteindelijk gaan we de boot in. Dat zijn punten waar wij verder aan moeten werken. Die efficiëntie en dat scorend vermogen moeten omhoog.”

Het liep goed met die 4-4-2-veldbezetting op Club Brugge. Is dat voor herhaling vatbaar tegen Standard?

(Lacht) Dat ga ik hier zeker niet vertellen. Maar we kunnen de twee systemen spelen en dat is heel belangrijk. Het hangt af van wedstrijd tot wedstrijd, je moet ook kijken waar je de tegenstander kunt pijn doen.”

Trossard zei in een interview met deze krant ‘wij zijn voetballend beter dan Standard’. Ben je het daarmee eens?

“Wij hebben meer voetbal getoond dan Standard, dat klopt. Zij hebben ook heel veel goede voetballers, maar ze kiezen niet altijd voor de voetballende oplossing. Ik zeg niet dat wij betere spelers hebben, maar wij hebben wel meer intenties om te voetballen. Ik zie bij hen weinig opbouw van achteren uit, maar wel veel uittrappen van de keeper. Goed, in voetbal gaat het om wedstrijden winnen. Wij doen dat op een bepaalde manier en daar moeten we nog efficiënter in worden. Er zijn stappen gezet door hoger druk te zetten en meer vooruit te spelen, nu moeten we in die laatste dertig meter nog verdere stappen zetten. We zijn onvoldoende gevaarlijk voor het overwicht dat we meestal hebben aan de bal.”

Kan de situatie rond Preud’homme bij Standard een invloed hebben op deze wedstrijd?

“Daar ben ik niet mee bezig, want ik weet niet wat daar speelt. Is dat motiverend voor die spelers of demotiverend, ik weet het niet. Maar als coach zou ik het alleszins niet leuk vinden.”

Snap je dan dat Sá Pinto niet meer met de pers wilt praten?

“Ik denk niet dat de pers beslist wie er volgend seizoen trainer wordt van Standard. Ik vind dat je altijd met de pers moet blijven praten. Anders worden er verhalen over jou gemaakt en dat is vaak veel slechter. Als hoofdcoach moet je ook altijd de ambassadeur van je club zijn en praten met de pers hoort daar bij.”

