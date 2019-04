Clement over de exit van Malinovskyi: “Voor iedereen die gevoetbald heeft, is dit geen rode kaart” ODBS

06 april 2019

23u38 4 Telenet Play Sports De zege van Genk betekent dat ze sowieso als leider aan speeldag 4 van play-off 1 beginnen, maar in de Luminus Arena was er veel te doen om de rode kaart voor Ruslan Malinovskyi. Voor Philippe Clement was de uitsluiting onterecht en hij houdt zijn hart vast voor de strafmaat. “Ik heb schrik dat mensen die nooit gevoetbald hebben, nu Malinovskyi enkele matchen gaan schorsen.” Meer dan waarschijnlijk mist hij de kraker tegen Club.

Over de drie punten die zijn ploeg na een knappe match behaalde, wou de Genk-trainer het amper hebben. Als ex-speler wou hij vooral de actie van Malinovskyi kaderen. De Oekraïner was goed voor twee goals en is na het vertrek van Pozuelo helemaal uitgegroeid tot de Genkse strateeg, maar moest diep in blessuretijd met rood naar de kant. Malinovskyi plantte -al dan niet bewust- zijn studs tegen het hoofd van Verstraete en Visser was onverbiddelijk. Voor Clement gebeurde dat duidelijk onbewust.

“Malinovskyi deed helemaal niets, ik begrijp niet waarom hij rood kreeg”, zei hij bij Play Sports. “Hij valt maar doet vervolgens geen enkele beweging om Verstraete te raken. Dat zie je omdat er geen spier gespannen staat en hij nooit versnelt met zijn been. Ik heb de fase nu enkele keren herbekeken en ik ben zeker van mijn stuk. Malinovskyi valt gewoon, waarop zijn been ‘los’ is en nooit gespannen. Iedereen die gevoetbald heeft en deze beelden ziet, zal vinden dat dit geen rood is. Laat staan dat Malinovskyi geschorst moet worden. Alleen is mijn vrees dat er nu mensen die nooit gevoetbald hebben, de strafmaat gaan bepalen.” Genk speelt zijn volgende match op zondag 14 april, de absolute kraker thuis tegen Club Brugge.

In de studio van Telenet Play Sports wou Marc Degryse zich niet echt uitspreken over bewust of onbewust, wel vindt de analist dat het bondsparket de beelden in ‘real time’ moet bekijken. “Als je de fase vertraagd bekijkt, zie je hem met de voet naar het gezicht gaan en lijkt de rode kaart terecht, maar op normale snelheid ziet het er eerder uit alsof hij het zonder besef doet.”