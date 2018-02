Clement ontgoocheld na draw bij Club: "We hebben twee punten verloren en laten het na een statement te maken" Kjell Doms

18 februari 2018

09u46

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jupiler Pro League Een punt pakken op Club Brugge en toch ontevreden naar huis gaan. Racing Genk is niet langer dat zielloos ploegje van voor Nieuwjaar. Philippe Clement zag veel goede dingen, maar baalt van die weggeefgoal én de gemiste strafschop. “We hebben twee punten verloren.”

Racing Genk pakte zaterdagvond een punt in Jan Breydel. De Limburgers kregen via Karelis de kans om op een 1-2 voorsprong te komen, maar de Griek miste vanop de stip. Na een geweldige uithaal van Vanaken legde Malinovskyi - ook vanop de stip - de 2-2 eindstand vast. Wie een punt pakt tegen Club Brugge stapt doorgaans met een goed gevoel de bus op, Genk niet. Philippe Clement was ontgoocheld, tekenend voor de vernieuwde fighting spirit in de Genkse rangen. “Er zijn omstandigheden waarin je altijd tevreden moet zijn wanneer je één punt pakt op Club Brugge”, zei Clement. “Maar nu vind ik het eerder twee verloren punten dan één gewonnen punt. We hebben nagelaten om een statement af te leveren als je weet hoelang het geleden is dat een ploeg hier nog komen winnen is.” (lees hieronder verder)

Club Brugge zit intussen aan een reeks van 44 thuismatchen zonder nederlaag. “Tot die gemiste strafschop van Karelis waren wij gewoon baas en creëerden we de beste kansen. We vatten de partij ook prima aan, we kregen de juiste mensen vrij in de juiste zone en dat leverde een knappe 0-1 op.” Ondanks de overheersende ontgoocheling zocht Clement ook naar positieve dingen. “Zeven weken geleden was deze groep één hoopje ellende. Ondertussen staan we in de top zes en zitten we in de bekerfinale. We zijn op de positieve weg, maar die twee punten meer hadden natuurlijk een wereld van verschil kunnen maken.” Genk staat op dit moment op de zesde plaats, maar Standard kan straks over Genk wippen als ze winnen op Charleroi. Volgende week ontvangt Genk rechtstreekse concurrent Antwerp in eigen huis.