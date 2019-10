Clement: “Niet verslappen, want seizoen is een marathon” - Vanaken: “Verschil in uitslag was groter dan op het veld” YP/GVS

06 oktober 2019

16u43 0

Vanaken: “Verschil in uitslag groter dan verschil in het veld”

Hans Vanaken brak na elf minuten de ban voor blauw-zwart. “Dit was zeker een verdiende overwinning. Ik vond Gent wel bij momenten goed spelen, maar we hebben een keeper die veel pakt. Al is die 4-0 een groter verschil dan dat het op het veld was. Iedereen voelt zich goed, er is veel vertrouwen.”

Diatta: “Ons ritme opgelegd”

“We zijn tevreden met de manier waarop we deze zege pakten en hoe we als team speelden”, blikt Krépin Diatta terug. “Mijn goal is leuk, maar het teambelang komt op de eerste plaats. We mogen ook niet vergeten dat AA Gent in een buitengewone vorm verkeerde. Maar we hebben hen ons ritme opgelegd, en dat werkte.”

Dennis: “Nooit te vroeg praten over de titel”

“We gaven alles”, vertelde Emmanuel Dennis na de match. “Deze thuiszege was belangrijk. Ik beleef inderdaad een mooie week. Daarvoor moet ik God bedanken. Dit Club Brugge beleeft een goed seizoen. We werken hard, iedereen geeft zich honderd procent. Dit is het resultaat. Maar je mag nooit te vroeg zeggen dat Club de favoriet is voor de titel. Nu moeten we gewoon alles geven én winnen.”

Clement: “Ik ben niet bezig met reeksen”

Rits: “Momenteel leuk voetballen”

Ook Mats Rits was - hoe kan het ook anders? - een tevreden man na de 4-0-overwinning tegen AA Gent. “Natuurlijk is het momenteel leuk voetballen”, trapte de verdedigende middenvelder een open deur in. “De bal gaat er vlot in, we hebben minder kansen nodig dan een poosje terug. Vandaag was de eerste grote kans meteen een schitterende goal van Hans, na een voorzet van Krépin. We toonden de juiste discipline en waren scherp in duel, maar Gent kreeg ook kansen. Ze hebben ook een aantal goeie voetballers met veel techniek, maar we hebben verdiend gewonnen. Zo wordt het een mooie interlandbreak.”

Dat Club momenteel een maatje te groot is voor de andere ploegen in België, wou Rits niet gezegd hebben. “Elke wedstrijd moet gespeeld worden, we hebben thuis tegen Eupen ook maar gelijk gespeeld. We moeten elke match gewoon 90 minuten knallen. Als we 100% op niveau zijn, kunnen we elke match winnen. We moeten de focus behouden en het niet te gemakkelijk opnemen.”