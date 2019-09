Clement nadat vrouw Vossen ongenoegen liet blijken: “Geen tijd om daarmee bezig te zijn” Tomas Taecke

27 september 2019

15u06 0 Jupiler Pro League Philippe Clement moet elke drie dagen keuzes maken en die worden niet door iedereen in dank afgenomen. Zo liet de vrouw van Jelle Vossen woensdag haar ongenoegen blijken toen de spits zelfs in Francs Borains geen minuten kreeg: “Ik hoef mijn spelers niet tevreden te houden”, klonk het vanmiddag bij de coach van Club.

“Het kost niets om iemand met respect te behandelen.” Met deze boodschap op Instagram liet Audry Delvaux, wederhelft van Jelle Vossen, haar onvrede blijken toen haar man nu zelfs in de bekermatch tegen Francs Borains geen basisplaats kreeg. De spits zit op een dood spoor bij Club en dat zorgt ten huize Vossen klaarblijkelijk voor de nodige spanning: “Ik heb een heel moeilijke job”, kwam Philippe Clement vandaag terug op het incident. “Ik moet met 27 spelers en 15 mensen rondom het team werken. Als ik dan nog eens alle sociale media van hun vrouwen moet volgen, dan blijven er maar weinig uren over op een dag. Ik heb de voorbije maanden een paar keer gepraat met Jelle. Hij moet mee in het verhaal dat hij hard moet werken en beschikbaar moet zijn voor de groep.”

De aanvaller valt dit weekend opnieuw naast de selectie. Dat geldt uitzonderlijk niet voor Dion Cools, die mede door de blessures van Balanta en Mitrovic voor het eerst in tijden tot de ruime wedstrijdkern behoort: “Wat Cools betreft zien we dat Van der Brempt zich goed ontwikkelt op zijn positie. Dion is aan het knokken voor een plaatsje in de kern - hij doet dat de laatste weken op een positieve manier.”

Bizar genoeg was er in Francs Borains opnieuw geen plaatsje op de bank voor Cools, dit terwijl het merendeel van de invallers wél aan spelen toekwam: “Als iedereen fit is moet ik keuzes maken. Niet in functie om iedereen tevreden te houden. Mijn opdracht is een groep smeden en zorgen dat iedereen mentaal klaar is. Ze moeten overtuigd zijn van het gemeenschappelijke doel. Dat is het leven bij een topclub, waar ik geen keuzes maak omdat iemand ongelukkig rondloopt.”

Clement moet het morgen zonder Mitrovic stellen, die even out is met een voetblessure. Net als Balanta (hamstring) mist hij alvast de match in Madrid.